Misyjny Synod Dzieci odbędzie się w Warszawie

W pracach synodu, który odbędzie się 17 września na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Bielanach, wezmą udział reprezentanci 33 diecezji w Polsce. Jego gościem specjalnym będzie sekretarz generalny Papieskiego Działa Misyjnego Dzieci (PDMD) z Watykanu, s. Roberta Tremarelli oraz nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który będzie przewodniczył Mszy św.

"Sto lat temu, w roku 1922, Dzieło Misyjne Dzieci, wraz z innymi dziełami misyjnymi, otrzymało przydomek "papieskie". Tym samym Ojciec Święty uznał je wobec całego świata za "swoje", zapraszając dzieci do bliskiej współpracy, i uczynił bezpośrednimi pomocnikami w dziele misyjnym całego Kościoła. Okazją do świętowania tego wydarzenia będzie dla nas Misyjny Synod Dzieci" - powiedziała PAP s. Monika Juszka sekretarz krajowy PDMD w Polsce.

"Będzie to również czas zastanowienia się, w jaki sposób jeszcze lepiej członkowie PDMD mogą przyczynić się do ożywienia misyjności w swoich diecezjach. Chcielibyśmy wypracować konkretne postulaty, z którymi uczestnicy synodu wrócą do swoich parafii i staną się zaczynem animacji i współpracy misyjnej w lokalnych wspólnotach Kościoła" - dodał.

Oprócz dzieci w obradach synodu wezmą także udział: przewodniczący komisji misyjnej KEP bp Jan Piotrowski, o. Ivan Kňaze, dyrektor krajowy PDM na Słowacji, wraz z przedstawicielami tamtejszych ognisk misyjnych, które nazywają się "misyjne ziarenka".

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest jedną z czterech inicjatyw należących do Papieskich Dzieł Misyjnych (obok Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiej Unii Misyjnej). Powstało we Francji w 1943 r. Obecnie działa w ponad 120 krajach świata i od 173 lat wspiera małych mieszkańców krajów misyjnych.