Akademia Katolicka w Warszawie prowadzi zapisy na Studium Muzyki Kościelnej. Studium przygotowuje kandydatów (w wieku do 35 lat) do pracy organistowskiej w Kościele, ucząc gry na organach, akompaniamentu liturgicznego, śpiewu oraz prowadzenia zespołów wokalnych. Dysponuje kilkunastu instrumentami do ćwiczeń.

Nauka w Instytucie ma charakter studium zawodowego: podejmują ją osoby pracujące lub uczące się gdzie indziej. Można równocześnie podjąć studia na AKW na kierunku edukacji muzycznej.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje sekretariat, mieszczący się w Domu Formacyjno-Rekolekcyjnym w Lasku Bielańskim przy ul. Dewajtis 3 (w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 12-16, tel.: 22 56-10-138; email: ISO@mkw.pl).