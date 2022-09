Pielgrzymka biegowo-rowerowa do sanktuarium w Radzyminie  

Peleton wyruszy 27 sierpnia o godz. 8 sprzed kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Będzie to dziękczynienie za Cud nad Wisłą. Do pokonania jest 42 km.

Pielgrzymi wystartują spod kościoła świętej Tereski od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich Warszawa Włochy przy ul. Rybnickiej, 27 sierpnia o godz. 8. "Zapraszamy na pielgrzymkę dziękczynną, biegowo-rowerową do Radzymina do sanktuarium św. Jana Pawła II z racji 102. rocznicy Cudu nad Wisłą” - czytamy na stronie internetowej parafii.

Do pokonania jest około 42 km. Dystans można przebyć na rowerze, biegnąc lub z kimś na zmianę raz na rowerze raz na nogach. Tempo dostosowane będzie do biegnących pątników. Każdy z uczestników powinien zadbać o nawodnienie i zapasy energii według własnego uznania i zapotrzebowania. Uczestnicy biegną lub jadą na własną odpowiedzialność, zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Msza św. dziękczynna o 15.00 w sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie.

Zgłoszenia p.paliga@vp.pl lub w zakrystii i kancelarii. Udział w pielgrzymce jest bezpłatny, na miejscu będzie zbierana kolekta na budowę sanktuarium. W pobliżu sanktuarium jest pętla linii 738 do Warszawy. Dla chętnych możliwy jest transport rowerów busem na Włochy do parafii.