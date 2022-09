Jaki wieniec dożynkowy przyniesiemy Bogu u schyłku życia?

Uroczystej Mszy św. w Latowiczu przewodniczył bp Romuald Kamiński.

Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej podkreślił znaczenie dziękczynienia, wyrażającego się w wieńcach dożynkowych przyniesionych przed ołtarz.

- Cóż ten wieniec oznacza? On na dzisiaj wyobraża nasze hojne zbiory. W tym wieńcu jest zawarta obfitość darów Bożych, które są dla nas przeznaczone, a my dzisiaj w formie artystycznej przychodzimy, żeby podziękować Bogu i sobie wzajemnie. Ale ten wieniec, czy ta wiązanka, czy jakieś tego rodzaju dzieło, wyobraża także rzeczy daleko, daleko ważniejsze - mówił biskup, dodając, że są one również symbolem naszego schyłku życia.

Biskup Romuald Kamiński pobłogosławił chleb upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów

diecezja.waw.pl

- Tak jak teraz kończy się dzieło żniw i innych zbiorów, tak kiedyś przyjdzie zakończenie tego wielkiego dzieła, jakim było życie każdego z nas. I na podobieństwo tego wieńca przyjdzie nam iść przed oblicze Ojca, z jakąś można by powiedzieć wiązanką, naręczem, symbolizującym nasze dokonania w życiu. Co się takiego wtedy dzieje? Po pierwsze, nie będzie, nie ma w ogóle takiej sytuacji, żebyśmy mogli powiedzieć: wszystko to jest w moim wydaniu najpiękniejsze, najdoskonalsze. I tak samo jak dzisiaj twórcy tych wieńców dyskretnie mówią: można by jeszcze coś dodać, poprawić. A tym bardziej w naszym życiu. Ogromnie wiele byśmy jeszcze chcieli poprawić, ale nie ma już takiej możliwości. Musimy pamiętać, żeby nie zmarnować żadnej chwili naszego życia - podkreślił bp Romuald Kamiński.

Jak zaznaczył biskup, ta myśl, ma nas zmobilizować do tego, żeby nic w naszym życiu nie było byle jakie czy przeciętnie, żeby każdy dzień przeżyć pięknie i owocnie.

- Nie zapominajmy także o drugim człowieku. Chcielibyśmy wszyscy zatęsknić za takim sercem każdego członka wspólnoty, żeby było to serce odpowiedzialne za innych, żeby było pełne delikatności, czułości, odpowiedzialności, takiego autentycznego starania o dobro duchowe, ale także i materialne drugiego człowieka. Zobaczcie kochani, jak się dobrze czujemy, kiedy jest taka dobra atmosfera. Jak nam tego potrzeba! - zaapelował biskup diecezji warszawsko-praskiej.