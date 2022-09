Teologia, etyka, dziennikarstwo, rodzina, muzyka  

Teologia (również jedyna w Polsce w formie blended-learning), unikatowy kierunek łączący muzykę kościelną z edukacją muzyczną, etyka, a także oferty formacji intelektualnej i poszerzenia kompetencji dla katechetów, nauczycieli, duszpasterzy, małżeństw, liderów wspólnot i wszystkich chcących głębiej zaangażować się w życie Kościoła i społeczeństwa oraz Akademia Dziennikarstwa – to oferta Akademii Katolickiej w Warszawie.

– Człowiek, który studiuje teologię, uczy się patrzeć w nieskończoność. Ważne jest podczas studiowania, aby nie być zapatrzonym w wykładowcę albo w siebie, ale wzrok kierować ku Bogu. Człowiek wierzący, który nosi w sobie światło Chrystusa, patrzy dalej, szuka swoim wzrokiem Nieskończonego. Człowiek, który studiuje teologię to człowiek, który ciągle szuka. Naturą człowieka Kościoła jest troska. Brak troski powinien być niepokojącym sygnałem dla osoby wierzącej. Człowiek studiujący teologię uczy się pomagać ludziom – mówi ks. Krzysztof Pawlina, rektor AKW.

Przyszłych teologów Akademia Katolicka w Warszawie zaprasza na studia niestacjonarne oraz jedyne w Polsce w formie blended-learning. Jest ona odpowiednia dla wszystkich, którzy z powodu pracy zawodowej czy miejsca zamieszkania nie mogą sobie pozwolić na przyjazd na uczelnię co tydzień. Studenci uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach w ciągu roku, a pozostałe materiały otrzymują za pośrednictwem platformy e-learningowej. Wśród studentów i absolwentów są osoby m.in. z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii, Szwajcarii, Grecji, Białorusi, Ukrainy i Australii.

– Trzy lata temu zacząłem studia teologiczne na AKW. Mogę śmiało powiedzieć, że nauka teologii poszerza moje horyzonty i pozwala mi jeszcze mocniej odkrywać i kochać Kościół. Bo nie mogę jako wierzący w Chrystusa miłować Go, a nie dbać o to, co On sam ukochał. Studiowanie teologii jest dla mnie odpowiedzią na zaproszenie Boga do poznawania Go i całego bogactwa, które daje Kościołowi – mówi Marcin Zieliński, ewangelizator i lider wspólnoty „Głos Pana” ze Skierniewic.

W ofercie Akademii są również podyplomowe studia dla przyszłych katechetów, studium „Teologia dla zabieganych” oraz szkoła biblijna. Warta uwagi jest również propozycja skierowana zwłaszcza do katechetów – studium wiedzy o sztuce, ale także konkretna propozycja dla rodzin i osób, chcących służyć rodzinie wsparciem – Studium Małżeństwa i Rodziny.

– W naszym Studium Małżeństwa i Rodziny wychodzimy naprzeciw trudnym czasom dla budowania relacji w rodzinach i małżeństwach – zachęca rektor.