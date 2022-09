Katecheza nie tylko w szkole  

Spotkanie - zorganizowane w tym roku wspólnie dla wszystkich uczących w szkołach nauczycieli religii oraz dla księży proboszczów i wikariuszy, braci i sióstr zakonnych - odbyło się w Świątyni Opatrzności Bożej.

Kard. Nycz zaznaczył, że w ciągu ostatnich 30 lat znaczenie katechezy w domu i w parafii nie było wystarczająco akcentowane; sprowadzono być może za bardzo katechezę do lekcji religii w szkole, co doprowadziło do obecnych problemów. Podkreślił, jak istotna w edukacji jest współpraca między nauczycielami i rodzicami, co w kontekście katechezy przekładać się powinno na świadectwo życia chrześcijańskiego w domu. Zwrócił też uwagę na znaczenie pracy katechistów w parafiach - osób prowadzących katechezę sakramentalną, prowadzących grupy formacyjne itp.

- Nie dyskutujmy o tym, czy należy wyprowadzić religię ze szkół, czy zmniejszać jej wymiar z dwóch do jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Dyskutujmy o tym, co jest potrzebne do kompleksowej katechezy w rodzinie i w parafii i o tym, czy na tych polach robimy wystarczająco wiele - przekonywał.

Mówił również o brakach kadrowych w polskiej szkole oraz o tym, że problem ten dotyka również katechezy - w samej archidiecezji warszawskiej brakuje obecnie kilkudziesięciu katechetów.

Podczas spotkania w Świątyni Opatrzności Bożej nie zabrakło zachęty do podejmowania pracy katechety w szkole oraz angażowania się w posługę katechetyczną w parafii. Bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do katechetów, wszystkich osób chcących podjąć tę pracę, a także tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę teologiczną, czy służyć pomocą w parafiach przedstawił rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, ks. prof. Krzysztof Pawlina.

O kursach dla katechetów na UKSW mówił diakon Roman Wojciechowski. Uczestnicy spotkania zostali też poinformowani o najważniejszych wydarzeniach związanych z katechezą i duszpasterstwem młodzieży w nadchodzącym roku. Ks. Zbigniew Sawiak, koordynator Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji warszawskiej zachęcił ich do zapraszania młodych i organizowania grup, które w przyszłym roku pojadą na spotkanie do Lizbony. Zwrócił też uwagę, że udział w ŚDM to często wielka szansa duszpasterska i okazja do ożywienia młodzieżowych grup i wspólnot.

W spotkaniu dla katechetów wzięli też udział lekarze – prof. Leszek Czupryniak i dr Michał Sutkowski, którzy mówili o epidemii otyłości wśród dzieci i młodzieży, zachęcając katechetów, by temat ten - w kontekście odpowiedzialności za zdrowie i życie - poruszali również podczas lekcji religii.