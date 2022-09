Chociaż mówiono o nim, że przegrał, jest do tej pory jedynym kanonizowanym metropolitą warszawskim. Stolica zawdzięcza mu wiele.

Trwa rozpoczęty 10 miesięcy temu Rok św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ustanowiony dla uczczenia 200. rocznicy jego urodzin.

− To owocny czas – ocenia s. Antonietta Frącek, archiwistka zgromadzenia, zwracając uwagę m.in. na czerwcową sesję naukową poświęconą świętemu, podczas której podkreślano jego patriotyzm, ale też miłość Kościoła i głęboką duchowość maryjną.

Gdy został arcybiskupem Warszawy, Zygmunt Szczęsny Feliński miał zaledwie 39 lat. Cały Petersburg płakał, że opuszcza go najlepszy ksiądz w Rosji. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński spędził na ul. Miodowej zaledwie 16 miesięcy. Wystarczająco jednak, by uznano ten czas za opatrznościowy powiew Ducha Świętego. Choć Warszawa dostrzegła, jak wielkim był pasterzem dopiero wtedy, gdy został zesłany przez cara na 20 lat do Jarosławia nad Wołgą.

W przeddzień wygnania do Rosji, 13 czerwca 1863 r., arcybiskup przybył na pożegnanie do sióstr Rodziny Maryi. Poświęcił wówczas boczne oficyny i figurę Matki Bożej na dziedzińcu przed domem. Pożegnanie z siostrami i wychowankami było rzewne, wszyscy byli bardzo wzruszeni, płakali, ponieważ czuli, że będzie to rozłąka na długi czas, a może i na zawsze. I tak się stało.

Figura stoi przy ul. Żelaznej 97, przed pałacykiem Bogusławskiego, w którym siostry Rodziny Maryi od 1862 r. prowadzą działalność na rzecz najmłodszych i ubogich, a w czasie II wojny światowej na masową skalę ratowały dzieci żydowskie z getta. Obok budynku z charakterystyczną sentencją „Parva sed apta”, w skrzydle mieści się też multimedialne muzeum świętego otwarte w 2017 r. z wystawą zatytułowaną „Non possumus”.

Figura Niepokalanej na dziedzińcu posesji jako jedyna przetrwała wojnę. Pałacyk legł w gruzach, ale na figurze odnaleziono tylko kilka śladów po kulach.