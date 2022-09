54 dni dziękczynienia i błagania w parafiach  

Z okazji 30. rocznicy ustanowienia diecezji warszawsko-praskiej jej mieszkańcy zawierzą Maryi wszystkie rodziny, parafie, ośrodki duszpasterskie, domy i zgromadzenia zakonne, kapłanów i biskupów. Będą to robili codziennie przez 54 dni, modląc się na różańcu Nowenną Pompejańską. Modlitwę rozpoczęto w parafii NMP Matki Pięknej Miłości na Tarchominie, gdzie na modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem zgromadziły się wspólnoty działające przy parafii. O godz. 18 odprawiona została uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego.

- Wiele razy w przeciągu historii świata znawcy życia duchowego dawali świadectwo, że najpiękniejszym obrazem są ludzie, którzy przychodzą na wspólną modlitwę, a to z tego względu, że wypełniamy w ten sposób pragnienie Pana Jezusa - gdzie ci gromadzą się w imię Moje, tam jestem pośród nich. Piękno naszego zgromadzenia bierze się jednak nie z naszego piękna, ale z faktu, że jesteśmy udziałowcami w nieskończonym pięknie, jakim jest Zbawiciel. Kiedy dzisiaj w świątyni parafii, która nosi czcigodny tytuł Matki Bożej Pięknej Miłości, rozważamy o pięknie, to oczywiście w pierwszej kolejności to pojęcie odnosimy do Pana Jezusa, bo On jest pełnią piękna, samym pięknem - mówił ordynariusz warszawsko-praski.

Przywołując słowa znanej pieśni religijnej, by troszczyć się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wtedy dodane, biskup Kamiński zwrócił uwagę na troskę o właściwe kształtowanie kolejnych pokoleń.

- Ogromna praca, staranie, a nawet presja jest w nas, żeby człowiekowi, który rozpoczyna formację swojego życia, zapewnić wszystko to, co się kiedyś skończy. Niewątpliwie jest potrzebna znajomość innych języków i jazda konna, i umiejętność posługiwania się takimi czy innymi rzeczami oraz pewne obycie społeczne. Bywa, że ktoś w tych dziedzinach wyrasta na giganta, ale - jeśli chodzi o zrozumienie i relację do Boga - jest malutki, by nie powiedzieć - jest karzełkiem. I to zachwianie równowagi, prędzej czy później, przyczyni się do upadku - ostrzegał bp Kamiński.

Każdego dnia błagalno-dziękczynna modlitwa odbędzie się w innym kościele, zawsze przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Dziś modlitwa nowenną zostanie podjęta w parafii św. Jakuba Apostoła na Tarchominie. Pełna lista parafii dostępna jest tutaj. Zakończy się 31 października w parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Tarchominie.