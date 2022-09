W pierwszą niedzielę po uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Loretto w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej obchodzony jest uroczysty odpust. W tym roku wypada on 11 września i będzie obchodzony pod hasłem: "Królowo Pokoju, módl się za nami”.

Centralnym wydarzeniem będzie Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Artura Mizińskiego, w asyście wielu kapłanów przybyłych wraz z pielgrzymami. W programie także konferencja, modlitwa różańcowa oraz koncert orkiestry Victoria i Wspólnoty Oblubienicy Ducha Świętego. Pielgrzymi oprócz umocnienia duchowego, mogą też liczyć na ciepły posiłek prosto z kuchni loretańskiej.

Tradycją wrześniowego odpustu jest loteria fantowa, z której cały dochód przeznaczony jest na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci, prowadzonej przez siostry loretanki na warszawskiej Pradze.

Uroczystości odpustowe zakończy Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana przed Najświętszym Sakramentem. "Loretto to bardzo malownicze miejsce położone niedaleko Warszawy, koło Wyszkowa, pełne pachnących sosen, zieleni, śpiewu ptaków, kojącej ciszy, szumu wody pobliskiej rzeki Liwiec. A nade wszystko tętniące obecnością Tej, która jest naszą Matką i Królową i która czeka tu na każdego, by przytulić do swego kochającego, Niepokalanego Serca” - zapraszają siostry loretanki.