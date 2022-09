W czasie trzech spotkań: 5, 6 i 7 października, które w parafii św. Anny w Piasecznie rozpoczynać się będą o 19.30, uczestnicy rekolekcji "Pożegnanie nieprzywitanych” dowiedzą się m.in. czym jest żałoba i jak ją przeżyć, będzie także okazja, by wziąć udział w nabożeństwie pożegnania, a ostatniego dnia odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna za życie nienarodzonych dzieci.



- Te spotkania pozwolą przeżyć tę stratę w taki sposób, który pomoże podejmować nowe wyzwania. Nie chodzi o to, by zapomnieć, ale pamiętać w dobry sposób - bez "rozpamiętywania”. Z pewnością pomaga w tym chrześcijańska nadzieja - wyjaśnia ks. Wojciech Szychowski, psycholog, psychoterapeuta, rekolekcjonista.

Rekolekcje mają cykliczną formułę - odbywają się raz w roku na jesieni, w okolicy 15 października, kiedy obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. - Nie wszyscy są gotowi, by skonfrontować się z doświadczeniem straty, dlatego co roku organizuję rekolekcje, by jak najwięcej osób mogło doświadczyć uzdrowienia - mówi duchowny.

Pierwsze rekolekcje dla osób po stracie dziecka poczętego zostały zorganizowane w 2019 r. w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie i powstały na bazie osobistego doświadczenia. - Pracowałem jako wikariusz w parafii na Wrzecionie, kiedy moja siostra straciła dziecko. Mocno to przeżyłem. Towarzyszyłem siostrze nie tylko w załatwianiu formalności, ale także emocjonalnie - w przejściu przez cały proces żałoby. To wydarzenie uwrażliwiło mnie na problem utraty dziecka w rodzinie, zdobyłem także wiedzę od strony formalno-prawnej. Niedługo po tym doświadczeniu zaczęły przychodzić do mnie osoby z prośbą o "pokropek” - pogrzeb nienarodzonych i nieochrzczonych dzieci, rozmowę czy poradę. Z każdą taką rozmową nabierałem przekonania, że to Duch Święty zaprasza mnie, bym duszpastersko zajął się problemem straty - zauważa kapłan. - To w Kościele temat wciąż "niezaopiekowany” - dodaje.

Owocem rekolekcji jest książka, która ukazała się na początku roku pod takim samym tytułem "Pożegnanie nieprzywitanych”.

Więcej o inicjatywie w 38. numerze warszawskiego "Gościa Niedzielnego".