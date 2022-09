Mszy Świętej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz z asystą kapituły kampinosko-bielańskiej. W homilii kard. Nycz podkreślił ważność tego miejsca i tych uroczystości zapoczątkowanych 29 lat temu przez kard. Józefa Glempa, prymasa Polski, szczególnie dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami nowych okrucieństw wojny w sąsiedniej Ukrainie. - Modląc się za zmarłych, prośmy Boga miłosiernego o zaprzestanie wojny w Ukrainie - zaapelował metropolita warszawski.

Na zakończenie prosił, aby główni organizatorzy uroczystości - Park Kampinoski i kapituła kampinosko-bielańska, zawsze dbali o to miejsce i o to, by każdego 14 września była czczona pamięć poległych podczas II wojny światowej. Po Mszy św. odbyły się modlitwy ekumeniczne i międzyreligijne oraz uroczystości patriotyczno-państwowe.

Na utworzonym w Palmirach Cmentarzu-Mauzoleum spoczywa 2115 ofiar tajnych niemieckich egzekucji, które odbyły się w czasie II wojny światowej w Puszczy Kampinoskiej. W gronie duchownych zamordowanych w Palmirach był m.in. bł. ks. Zygmunt Sajna, jeden ze 108. polskich męczenników - ofiar II wojny światowej beatyfikowanych w 1999 r. przez papieża Jana Pawła II w Warszawie.