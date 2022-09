W Warszawie jeździmy za darmo. Tylko tego dnia  

22 września, w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, Warszawa zachęca do zostawienia auta w garażu albo na parkingu. Można zaoszczędzić nawet 26 zł.

Przesiadając się 22 września do Warszawskiego Transportu Publicznego, nie trzeba kasować biletów. W Dzień bez Samochodu warto pójść na przystanek i sprawdzić, że autobus, tramwaj, metro albo pociąg dowiozą nas tak samo sprawnie do celu, a dodatkowo zadbamy o środowisko, zaoszczędzimy pieniądze, możemy poczytać książkę i nie musimy się martwić o miejsce do parkowania.

Ratusz zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej, dlatego w czwartek do godz. 23:59 kasowniki oraz opcja zakupu biletów papierowych w pojazdowych automatach biletowych zostaną wyłączone. Zostaną także otwarte bramki metra. Można w ten sposób zaoszczędzić: bilet dobowy, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania - dla 1. strefy normalny kosztuje 15 zł, ulgowy: 7,50 zł, a dla 1. i 2. strefy normalny - 26 zł, ulgowy: 13 zł. Jeśli zrezygnujemy z samochodu oszczędzimy też na parkowaniu, które w Warszawie kosztuje już 4,50 za pierwszą godzinę i 56,80 zł za cały dzień.

Tych, którzy jednak wsiądą do samochodu, Warszawa zachęca do przesiadki do transportu publicznego. Tego dnia ze wszystkich parkingów P+R będzie można korzystać bezpłatnie. Pracownicy ZTM zapewnią swobodny wjazd i wyjazd z obiektów.

Na Dzień bez Samochodu specjalną ofertę przygotowały także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. Bezpłatna podróż będzie możliwa we wszystkich pociągach i autobusach komunikacji zastępczej KM na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica oraz w autobusach KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin.

W pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej prawo do bezpłatnych przejazdów przysługuje na przejazdy wszystkimi pociągami i autobusami zastępczymi, niezależnie od relacji i czasu podróży.

Dzień bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności, który zawsze przypada w dniach 16–22 września. Jest to cykliczne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej poświęcone zrównoważonej mobilności miejskiej. Promuje zmianę zachowań komunikacyjnych z naciskiem na wybór transportu zbiorowego oraz innych inteligentnych i przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań.