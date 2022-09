Wykorzystaj dobrze dany ci czas. I bądź wdzięczny  

W sobotę 24 września w Sanktuarium św. o. Pio na Gocławiu odbył się V Diecezjalny Dzień Seniora i Chorego. Wydarzenie zgromadziło na wspólnej modlitwie kilkaset osób starszych i chorych.

Mszy Świętej przewodniczył bp Jacek Grzybowski, który w homilii przywołał tekst czytania z Księgi Koheleta, podkreślając, że znane słowa o marności nie mają nieść lęku, ale być przypomnieniem.

- "Marność nad marnościami i wszystko marność" powiada Kohelet. Słowa te mogą przerażać i smucić, natomiast, kiedy uważnie przeczytamy całą tę piękną mądrościową księgę, to zobaczymy i zrozumiemy, że Kohelet nie ma zamiaru nikogo przestraszyć. Nie chce wywołać depresji, lęku, tylko chce nam uzmysłowić zapomnianą wciąż prawdę. Bardzo prostą, ale zapomnianą, że wszystko przemija - mówił biskup, zaznaczając, że każdy etap w życiu człowieka jest ważny i każdy ma swój czas. Ważne, by wykorzystać go jak najlepiej. - Wykorzystaj dobrze dany ci czas, bo on przeminie. Prędzej, czy później odejdzie. To jest bardzo trafne ujęcie. Niech mądrość będzie z Tobą, ponieważ Bóg daje ci wiele darów. Skup się na tym, co jest tu i teraz, czym jesteś obdarowany, gdzie jesteś, ale pamiętaj: Bóg będzie cię sądził właśnie z tego, jak żyjesz, jak zadecydowałeś, co zrobiłeś. Dzisiaj w tej wspólnocie rozumiemy to szczególnie i tutaj w tej wspólnocie szczególnie tego doświadczamy.

Biskup Jacek Grzybowski podkreślił, że naturalnym jest przeplatanie się czasu radości i smutku, ważne, by nie zapominać, że każdy z nich kiedyś przeminie.

- To realizm. Pamiętajmy zarówno w czasach powodzenia, radości, jak i w godzinie choroby, smutku i bólu - wszystko przemija. Taka jest kondycja naszego życia. Dzisiejsza liturgia uczy nas zatem dwóch podstawowych spraw. Po pierwsze dziękujmy i bądźmy wdzięczni za wszelkie dobro i piękno, którego doświadczaliśmy, które otrzymaliśmy, które mamy. I po drugie pamiętajmy o przemijalności życia, a w dniach cierpienia, bólu, straty powtarzajmy z wiarą: Panie, Ty zawsze jesteś nam ucieczką - prosił biskup.