Kiedy przed siedmioma laty zaproponowałem Ani Wojtas dołączenie do zespołu Biura Prasowego Archidiecezji Warszawskiej, usłyszałem słynne: "pomyślę". I po kilku dniach Ania rzeczywiście zgodziła się, żeby dołączyć do naszego zespołu. Wiedziałem, kogo zapraszam, bo to właśnie redaktor Anna Wojtas była kierownikiem mojego stażu w Katolickiej Agencji Informacyjnej - powiedział ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej.

- Dziś zebraliśmy się, aby wybrzmiało nasze wspólne "dziękuję" za siedem lat pracy w Biurze Prasowym Archidiecezji Warszawskiej. W pracy Ani Wojtas łączą się odpowiedzialność, profesjonalizm i zaangażowani. To wszystko łączy się w kompetencję, która musi być duża, jeśli myślimy o pracy dziennikarskiej w takim miejscu, jak instytucja kościelna - dodał.

- W tym słowie łączy się też ciepło i taka ludzka twarz, którą miałaś i którą masz, i którą emanowałaś, jeśli ktoś myślał o współpracy z biurem prasowym. Za to bardzo dziękuję - mówił ks. Śliwiński.

Światowe Dni Młodzieży, beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, a w ostatnim czasie również synod to tylko część wydarzeń, przy których pracowała.

- Dziękujemy za siedem lat pracy przy różnych wydarzeniach. Życzę, aby ta życzliwość, o której mówił ks. Przemek, pozostała narzędziem do pracy w nowych miejscach, czy będzie to praca naukowa czy medialna - mówił kard. Nycz, który odznaczył Annę Wojtas medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej".

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są świeckim zaangażowanym w prace na rzecz diecezji lub parafii. Po raz pierwszy odznaczenie zostało przyznane w 2009 r. Od tego czasu otrzymało je 713 osób.