Metropolita warszawski podziękował organizatorom Targów za ich przygotowanie i podzielił się praktycznymi radami na kolejne edycje.

- Targi Książki w ogóle, w tym Targi Książki katolickiej, gdzie słowo "katolickiej" chcielibyśmy kojarzyć z tym co dobre, potrzebne, wartościowe, niewątpliwie są bardzo ważnym wydarzeniem w ciągu każdego roku. Bardzo je cenimy i za nie dziękujemy. Wiemy, że książka dziś ma wielu konkurentów. Pozornie wydaje się, że atrakcyjniejszych. Jednak wiemy, że tak naprawdę nie mogących zastąpić słowa pisanego. Dlatego będziemy bronić tych Targów Katolickich, dlatego, że one się pięknie rozwijają mimo trudności ostatnich lat, kiedy inne media podbijają rynek i chcą zastępować książkę. Targi Katolickie otwierają się na tę konkurencję, ponieważ w dużej mierze są też targami multimedialnymi. Można się zetknąć z wydawnictwami katolickimi nie tylko w formie książki. Chciałbym zachęcić, byście się nie poddawali. Pilnujcie książki. To wydaje się bardzo ważne - mówił kard. Nycz.

Przywołując pandemię o wojnę wywołaną przez Rosję, wszystkie koszty papieru, co komplikuje wydawanie książek, wyraził przekonanie, że to wszystko uda się dobrze przetrwać.

Hierarcha na ręce bp. Vitalija Krywickiego, ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej, przekazał wyrazy wsparcia dla Ukrainy. Bp Krywicki podziękował za wszelką pomoc i wyrazy solidarności. Wskazał, że książka jest ważna dla pokoju - wiedza o wojnie, o tym ile kosztuje pokój, uwrażliwia,

Podziękował za zaproszenie wydawnictw ukraińskich, których tylko kilka mogło wziąć udział. "Wydajemy teraz mniej książek, ale piszemy je. Piszemy o wojnie, o pokoju, nie abstrakcyjnie a swoim doświadczeniem. I zachęcam wszystkich - piszcie o pokoju. O prawdziwym, sprawiedliwym pokoju. Czyńcie pokój słowem" - powiedział hierarcha.

Targi oficjalnie zainaugurował nuncjusz apostolski Salvatore Pennacchio.

Podczas uroczystego otwarcia Targów Wydawców Katolickich ogłoszono laureatów nagrody Feniks 2022. Główną nagrodę - Złotego Feniksa - kapituła wydawców katolickich przyznała ks. prof. Romanowi Bartnickiemu, bibliście, profesorowi UKSW. - Tegoroczny laureat ma szczególne zasługi m.in. w przekształceniu Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - zaznaczył prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Roman Szpakowski.

Przyznano także trzy Feniksy specjalne. Otrzymali je: biskup Antoni Pacyfik Dydycz - wieloletni ordynariusz diecezji drohiczyńskiej, seria wydawnicza "Biblia Impulsy” pod redakcją naukową ks. dra hab. Janusza Wilka oraz publikacja "Wiara zawsze mnie ratowała. Wspomnienia o kardynale Świątku” - Wydawnictwa Pro Christo.