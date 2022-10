Pielgrzymka warszawskich maturzystów na Jasną Górę

Wiara jest drogą, która trwa całe życie, jest obecna na poszczególnych jego etapach, a matura jest takim etapem, który coś kończy i coś zaczyna - mówił do młodych z archidiecezji warszawskiej bp Michał Janocha. Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę przebiega pod hasłem XXII Dnia Papieskiego „Blask Prawdy”.

Młodzi rozpoczęli pielgrzymkę konferencją o Kościele, którą wygłosił ks. Bogusław Kowalski, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie. 3 października na Jasną Górę przyjechali młodzi z 14 dekanatów archidiecezji warszawskiej, m.in. bielańskiego, ochockiego, wolskiego, żoliborskiego i wilanowskiego. Jutro przybędzie kolejna grupa z 11 dekanatów, m.in. staromiejskiego, śródmiejskiego, ursuskiego i tarczyńskiego.

Warszawski biskup pomocniczy Michał Janocha zachęcał, aby młodzi trwali w Kościele i zadbali również o rozwój swojej wiary. – Prawda, dobro i piękno są wszystkim czego człowiek dzisiaj poszukuje. Wiara jest drogą, która trwa całe życie, jest obecna na poszczególnych jego etapach, a matura jest takim etapem, który coś kończy i coś zaczyna – zauważył biskup.

Dodał, że to bardzo ważne, żeby młodzi mogli odnaleźć w Kościele przestrzeń wspólnoty. – Jest coraz więcej środowisk, które przyciągają młodych, gdzie każdy może się odnaleźć i warto szukać. Na przykład ważną propozycją jest duszpasterstwo akademickie – powiedział bp Janocha. Podkreślił, że „wiara nie jest indywidualną i prywatną sprawą, bo Królestwo Boże jest w każdym z nas”.

– Młodzi ludzie czują, że Jasna Góra jest ważnym miejscem. Tutaj mogą się oczyścić z grzechów, przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, jest to też okazja do zbliżenia się do Matki Bożej – podkreślił ks. Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej. – Świat, który nas otacza nie jest łatwy, bardzo dużo wymaga od młodego człowieka i daje wiele propozycji, w których można się pogubić. Bardzo ważne jest, żeby pokazywać młodemu pokoleniu wartości duchowe, aby mogli odnajdywać siebie w dzisiejszym chaotycznym świecie – powiedział ks. Przybylski.