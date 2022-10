Spotkanie z synem św. Joanny Beretty Molli

Spotkanie z gościem z Włoch odbędzie się 8 października o godz. 10 w kościele bł. Władysława z Gielniowa na Natolinie (ul. Przy Bażantarni 3).

Rozpocznie je Msza św. pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa seniora diecezji świdnickiej. Po niej rozpocznie się konferencja poświęcona sytuacji współczesnej rodziny. Pierluigi Molla, syn Joanny Beretty Molla, która poświęciła swoje życia w zamian za życie nienarodzonego dziecka, opowie o świętości swojej matki.

Gospodarzami wydarzenia będą: Krystyna Zając - prezes Fundacji SOS Rodzinie im. św. Gianny Beretty Molli oraz ks. prałat Jacek Kozub - proboszcz parafii bł. Władysława z Gielniowa, w której znajdują się relikwie świętej i żywy jest jej kult.

Przyjazd syna świętej zbiega się z premierą najnowszej książki przygotowanej przez Dom Wydawniczy "Rafael", specjalnie na 100-lecie urodzin św. Joanny Beretty Molli

Książka „Przykładna para - Święta Joanna Beretta i Piotr Molla” to świadectwo wspólnej drogi małżonków przez narzeczeństwo, małżeństwo i rodzicielstwo. Publikacja ta może być cenną wskazówką dla współczesnych małżeństw i rodzin, które zmagają się z rzeczywistością naznaczoną kryzysem rodziny.

Codzienna praca nad sobą, szczerość w uczuciach, pokora wobec siebie nawzajem, dziękczynienie Bogu za udzielone łaski — to wszystko św. Joanna oraz Piotr oddawali Stwórcy poprzez wspólną modlitwę za siebie nawzajem, różaniec oraz Eucharystię. Pozwoliło to pielęgnować ich relacje oraz doprowadzić małżeństwo do świętości.