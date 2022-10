O ustanowienie patronki poprosili kard. Kazimierza Nycza katecheci uczący w szkołach specjalnych. Pomysł poparło też Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego m. Elżbieta Czacka była założycielką.

“... Ustanawiam błogosławioną matkę Elżbietę Różę Czacką patronką dzieł i środowiska osób pracujących na rzecz i z osobami z niepełnosprawnością w archidiecezji warszawskiej” – napisał metropolita warszawski w dekrecie, który jutro będzie odczytany podczas trwającej w Warszawie Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych.

Katecheci pracujący w szkołach specjalnych poprosili o ogłoszenie patronką matki Czackiej, ponieważ sama doświadczyła niepełnosprawności i poświęciła się osobom niewidomym. – Matka Róża Czacka może nam osobom pracującym z osobami niepełnosprawnymi dużo podpowiedzieć – mówi Anna Mielecka, koordynator IX Ogólnopolskiej Konferencji Katechetów Specjalnych, która 7 października rozpoczęła się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach.

– Stwierdziliśmy, że osoby, które spotykają się z niepełnosprawnością w różnym wymiarze – fizycznym i intelektualnym, potrzebują osoby, w której będą mogły widzieć wzór, ale też sens pracy z osobami niepełnosprawnymi – dodaje ks. Marcin Klotz, wizytator nauczania religii.

Jak podkreśla, osoby, które na co dzień towarzyszą niepełnosprawnym, czyli rodzina, katecheci, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie w ośrodkach, przyczyniają się do ich rozwoju na różnym poziomie, chociaż nie zawsze jest to zewnętrznie widoczne.

– Matka Róża Czacka pokazuje, że ta praca ma sens. Nawet jeśli po ludzku wydaje się nam, że to nie ma sensu, bo nie widzimy efektów. Róża pokazuje nam, że to nie ma znaczenia, bo Pan Bóg działa w taki sposób jaki chce – tłumaczy ks. Klotz.

Anna Mielecka wyjaśnia, że pomysł na ogłoszenie matki Czackiej patronką osób towarzyszących niepełnosprawnym zrodził się w czasie zeszłorocznej konferencji o katechezie specjalnej, która odbyła się niedługo po beatyfikacji. – Zachęcił nas do tego kard. Nycz, który powiedział, że widziałby matkę Czacką jako patronkę, żebyśmy patrzyli na jej zmagania oraz radość i otwartość, z którą podchodziła do osób z niepełnosprawnością – tłumaczy.

– Matka Czacka zachęca, aby oddawać swoją pracę Bogu, ale też pokazuje, że potrzebne jest konkretne przygotowanie do pracy z niepełnosprawnymi – podkreśla koordynatorka.

Zanim matka Czacka zaczęła zajmować się niewidomymi, odwiedziła najlepsze ośrodki w Europie, które opiekują się takimi osobami, aby dobrze przygotować się do pracy. – To bardzo cenny przykład, ponieważ pracujemy z osobami, które mają konkretne wymagania i potrzeby, dlatego powinniśmy być na bieżąco z tym co dzieje się w naukach specjalnych, pedagogice specjalnej, aby to przenosić na grunt naszej pracy – wyjaśnia A. Mielecka.

Jednocześnie, jak zauważa, postawa matki Czackiej jest przykładem nie tylko dla katechetów ze szkół specjalnych czy osób zajmujących się profesjonalnie osobami z niepełnosprawnościami, ale wszystkich, którzy im towarzyszą.