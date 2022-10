Poczty sztandarowe warszawskich uczelni, kilkuset studentów i kilkunastu rektorów stołecznych uniwersytetów uczestniczyło w Mszy św. inaugurującej nowy rok akademicki i działalność duszpasterstw przy kościołach rektorskich oraz parafialnych.

- Jak co roku w tym miejscu i czasie inaugurujemy warszawskie duszpasterstwa akademickie, które działają przy waszych uczelniach. Czynimy to w imieniu i w obecności rektorów warszawskich. Słuchamy waszych rektorskich przemówień, wiemy, jak wielka jest wasza troska o to, co jest zasadniczym celem uczelni: dbanie o rozwój nauki i wykształcenie młodych ludzi, by brali odpowiedzialność za życie, które powierzy im historia i Pan Bóg. Podziwiam was za to, że po dwóch bardzo trudnych latach pandemii, a teraz wojny i problemów ekonomicznych, potraficie ufnie, z nadzieją patrzeć w przyszłość. Trzeba wrócić do pozytywnej normalności, nie czekając biernie, aż przyjdą sielankowe czasy. Takie pewnie nie przyjdą nigdy - stwierdził w homilii kard. Kazimierz Nycz, podkreślając, że ostatnie kilkadziesiąt miesięcy zdalnego nauczania sprawiło, iż ucierpiał aspekt formacyjny studiów.

- Bez tej formacji osobowej, która dokonuje się w ciągu pięciu lat studiów, bez kontaktu profesora ze studentem, mistrza z uczniem, nie da się go przeprowadzić. Ten wymiar humanistyczny, ale i religijny dokonuje się przez wszystkie kontakty personalne, do których teraz wracacie. Dobrze, że razem z duszpasterstwami akademickimi modlimy się za uczelnie, za profesorów i studentów, w obecności relikwii bł. Władysława z Gielniowa, który 500 lat temu nauczał Warszawę i przypominał jej o wartościach nieprzemijających. Ten wymiar etyczny, moralny, religijny i duchowy, który podkreślamy w duszpasterstwie akademickim, jest potrzebny, by ta ogromna wiedza była powierzana człowiekowi wszechstronnie uformowanemu. Kościół czynił to i będzie to robił zawsze. Nie dlatego, by zapewniać frekwencję w kościele, ale z miłości do człowieka - dodał metropolita warszawski.

Kard. Kazimierz Nycz życzył, by nowy rok akademicki był udany dla wszystkich związanych z uczelniami wyższymi, zwłaszcza studentów.

- Niech ten rok będzie szczęśliwy i ubogacający dla każdego z was, byście wychodzili z tych uczelni wyposażeni w wiedzę i umiejętności korzystania z niej dla dobra człowieka i społeczności, w której żyjemy - zakończył.

Na koniec Mszy św. głos zabrał także prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, a także przedstawicielka studentów i koordynator duszpasterstw przy kościele akademickim św. Anny, Faustyna Brańko.