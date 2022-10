Trzeba iść pod prąd

Mszy św. w liturgiczne wspomnienie bł. Carlo Acutisa 12 października przewodniczył abp Salvatore Penacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Uroczystość poprzedziła nowenna do błogosławionego odmawiana codziennie w parafii św. Hieronima przed wieczorną Mszą św. W homilii arcybiskup Salvatore Penacchio przypomniał słowa Papieża Franciszka skierowane do młodych. - Papież Franciszek powiedział kiedyś do młodych ludzi, że wiara bez zadziwienia pozostaje szara i pełna rutyny. Wiara bez zadziwienia gaśnie i pozostaje tylko przyzwyczajeniem. Cieszę się, że właśnie dziś wspominamy razem błogosławionego Carla Acutisa. Ten młody chłopiec z Mediolanu w ostatnich latach podbija serca dzieci i młodzieży na całym świecie. To współczesny błogosławiony, który wśród hałasu dzisiejszego świata potrafił usłyszeć głos Jezusa, skupić się na Słowie Bożym i wędrować za Zbawicielem - mówił nuncjusz apostolski.

Arcybiskup powiedział, że błogosławiony Carlo był silnie ugruntowany w swojej wierze, dlatego świat nie był w stanie zachwiać jego relacji z Jezusem. - Dziś szczególnie trzeba być mocnym i iść pod prąd. Wybór Jezusa oznacza czasami zgodę na ośmieszenie, szyderstwa i wyrzucenie z grupy znajomych. Rodzi się pytanie, jak iść za Jezusem, kiedy większość przyjaciół rezygnuje z zajęć religii i z chodzenia do kościoła? Takie sytuacje miał i Carlo Acutis - inni nazywali go świętoszkiem i śmiali się z niego, ale on był wierny Jezusowi, temu Jezusowi, którego miłością zadziwiał się każdego dnia - mówił do młodych.

Na zakończenie modlono się za wstawiennictwem bł. Carla o potrzebne łaski. W bocznym ołtarzu św. Hieronima znajdują się relikwie świętego. Do niedzieli 16 października w parafii można oglądać wystawę o cudach Eucharystycznych, którą przygotował Carlo, by promować w świecie dar, jakim jest Eucharystia. Msza św. we wspomnienie bł. Carlo w parafii św. Hieronima była pierwszym diecezjalnym spotkaniem wokół patronów młodzieży - bł. Carlo Acutisa, bł. Karoliny Kózkówny i św. Stanisława Kostki. Kolejne uroczystości odbywać będą się w parafiach, które posiadają relikwie tych świętych.