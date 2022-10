Wyrywają kapłańskie dusze  

Siostry od Aniołów modlą się za dusze wybrane od 1889 r. Abp Wincenty Kluczyński powołując w Wilnie nowe zgromadzenie, powiedział, że "Aniołom ziemi - kapłanom potrzebne są siostry, które by z nimi współpracowały, współcierpiały i współmodliły się”.

- Od początku naszym pragnieniem jest, by grono osób modlących się za sługi ołtarza stawało się coraz szersze, dlatego 20 lat temu założyłyśmy przy naszym zgromadzeniu Anielską Misję Wspierania Kapłanów. W 2020 roku, kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny s. Wandy Boniszewskiej, oddałyśmy misję pod jej szczególną opiekę - wyjaśnia siostra Aleksandra Więcek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

- W obliczu ataków na Kościół, osoby duchowne szczególnie potrzebują modlitewnego wsparcia. Potrzebują także potężnej orędowniczki, która swoje cierpienia ofiarowała jako wynagrodzenie za ich grzechy. Wierzymy, że wielu z nich uratowała przed samobójstwem - dodaje.



Członkiem Anielskiej Misji Wspierania Kapłanów może być każdy niezależnie od wieku, płci i zawodu. - Osoby, które się do nas zgłaszają, podpisują deklarację dożywotniej modlitwy za kapłana. Proponujemy odmawianie jednej dziesiątki różańca, modlitwę za przyczyną siostry Wandy oraz podjęcie drobnego umartwienia lub czynu miłosierdzia - wyjaśnia siostra Aleksandra.

Członkowie AMWK modlą się w stałych intencjach: za przydzielonego kapłana, uświęcenie wszystkich kapłanów, zwłaszcza za kapłanów przeżywających trudności na drodze swojego powołania.



W każdy trzeci czwartek miesiąca w naszej zakonnej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej, za członków AMWK oraz za kapłanów objętych ich modlitwą odprawiana jest Msza św. Co kilka miesięcy w Konstancinie odbywają się spotkania formacyjne dla członków misji, które prowadzi ks. dr Jerzy Jastrzębski, promotor duchowości s. Wandy. - Mistyczka z jednej strony zachęca nas do modlitwy i pokuty w intencji osób duchownych, a z drugiej strony Jezus przypominał s. Wandzie o potrzebie szacunku dla Eucharystii i kapłaństwa, oraz że największy ból sprawiają Mu chwiejni - "niezdecydowani” kapłani i osoby konsekrowane” - mówi duchowny.

W swoim dzienniku duszy mistyczka i stygmatyczka zapisywała m.in. takie słowa Zbawiciela: "Chcę byś cierpiała dla mnie, wybrałem cię dla wynagrodzenia zniewag, których doznaję od dusz mi poświęconych. Jesteś na burzliwym morzu, przystań blisko. Pragnę byś wyrwała dusze kapłańskie z ręki naszego wroga. Niczego się nie bój, stale jestem przy tobie w sakramentach świętych” - mówił do s. Wandy Pan Jezus.

Więcej o Anielskiej Misji Wspierania Kapłanów można przeczytać w 41. numerze warszawskiego Gościa Niedzielnego na s. III.