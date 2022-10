Chwyćcie za kamerę i zostańcie Rodziną Roku!  

Wspinasz się w górach, pływasz kajakiem, a może razem z rodziną jeździsz na rowerowe wyprawy? Nagraj to! Pod hasłem "Moja rodzina - czas wolny spędzamy razem” 22 października ruszy I edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszy krótkometrażowy film o rodzinie.

Nie trzeba wiele. Wystarczy nagrać komórką amatorski, 2-minutowy filmik pod hasłem "Moja rodzina - wolny czas spędzamy razem". Domowe produkcje należy przesłać do 30 listopada poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.rodzinaroku.pl. Następnie z każdego województwa internauci wybiorą po jednej familii, która przejdzie do etapu ogólnopolskiego. Zwycięską Rodzinę Roku wybierze kapituła konkursu. Rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie roku.

ZGŁOSZENIE NA KONKURS I REGULAMIN >>>>

"Rodzina Roku" to połączona z konkursem ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, której celem jest m.in.: promocja pozytywnego wizerunku wielodzietnej rodziny. Dodatkowo projekt ma umacniać wizerunek rodziny jako związek kobiety i mężczyzny posiadający potomstwo. Inicjatywa jest także odpowiedzią na zakończony niedawno w Kościele rok poświęcony rodzinie, a także kryzys rodziny.

"Z badań GUS wynika, że ponad połowa rodzin w Polsce posiada tylko jedno dziecko. Poprzez realizację tego projektu pragniemy odwrócić ten trend i pokazać jak żyje się w rodzinie z większą liczbą dzieci” - czytamy w opisie projektu.

Data startu kampanii także nie jest przypadkowa - 22 października 1978 r. Jan Paweł II - patron rodziny, rozpoczął swój pontyfikat na Stolicy Piotrowej. - Poprzez projekt "Rodzina Roku" chcemy zwrócić uwagę na wartość rodziny, której tak wiele troski podczas swojego pontyfikatu poświęcił papież Polak. W dobie rozpadu małżeństw zależy nam na tym, by promować rodzinę, jako wspólnotę opartą na bliskich relacjach, które buduje się m.in. poprzez wspólne spędzanie czasu - mówi ks. Andrzej Sikorski, prezes Fundacji "Być Bardziej”, pomysłodawca projektu.

Inicjatywę swoim patronatem objęły trzy ministerstwa: rodziny i polityki społecznej, sportu i turystyki, edukacji i nauki. "W dorosłym życiu to wspólne spędzanie czasu z rodziną jest uznawane za jedną z najważniejszych i kluczowych dla utrzymania więzi wartości” - pisze w liście do uczestników konkursu minister sportu i turystyki, zachęcając do m.in. wspólnych spacerów, wycieczek i rekreacji.

Powstała w Warszawie Fundacja "Być Bardziej” działa już 10 lat. - Naszym celem, oprócz ogólnopolskich projektów mających na celu dofinansowanie obiadów dla dzieci tj. "Nakarm głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem” oraz "Dzwonek na obiad”, jest także wieloaspektowe wspieranie rodziny - podsumowuje ks. Andrzej Sikorski.