Czego życzyli dominikanie swoim parafianom?  

Wspólne świętowanie rozpoczęły trzydniowe rekolekcje o wdzięczności "Nieskończenie więcej", które w kościele na Służewie wygłosił o. Jacek Pietrzak OP. - Mamy za co dziękować - mówił o. Krzysztof Michałowski, proboszcz parafii św. Dominika. - Służew to miejsce, w którym wiele osób jest prawdziwie głodnych Boga, doświadcza Jego działania, uzdrowienia, przemiany życia, spowiedzi. To także miejsce współpracy ze świeckimi, wiele pięknych dzieł, jak na przykład Dominikański Jarmark, oprawa liturgii czy grupy duszpasterskie powstały dzięki ich zaangażowaniu. Dla wielu to miejsce to także prawdziwy dom - dodał.

Obchodom towarzyszył koncert muzyki sakralnej w wykonaniu działającej na Służewie scholi "Gaudate in Domino" oraz warsztaty ze świętymi dominikańskimi dla dzieci. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się oprowadzanie po klasztorze "Szlakiem myszy kościelnej". Odprawione zostało także nabożeństwo pokutne za grzechy zaniedbania i zgorszenia.



Centralnym wydarzeniem jubileuszu była Msza św. dziękczynna, której 23 października przewodniczył bp Michał Janocha. W homilii przypomniał dwie wielkie postacie dominikańskie, "których wizja stworzyła ten dom": o. Jacka Woronieckiego i o. Michała Czartoryskiego. Kolejną ważną postacią - w ocenia kaznodziei - jest bł. Stefan Wyszyński, który 3 sierpnia 1952 r. podpisał dekret ustanawiający na Służewie nową parafię. - W swoich zapiskach z 27 stycznia 1952 r. napisał: "Klasztor dominikański na Służewie jest zagrożony. Część gmachu od dawna zajęli urzędnicy MSZ, na resztę ma chęć nienasycone nasze państwo, które zamiast budować domy, kradnie gdzie może. Tym razem radzi, by zakonników przenieść do klasztoru św. Jacka na Starówce, by mieć wolną rękę. Uważam, że trzeba się bronić, gdyż kaplica potrzebna jest dla ludności" - zacytował w homilii słowa błogosławionego biskup Janocha.

Z okazji jubileuszu parafianie życzyli dominikanom wielu nowych powołań. Ojcowie z kolei, by parafianie pilnowali w służewieckim kościele ciszy, w której można spotkać Boga. Świętowanie parafialnego jubileuszu zakończyły "Urodziny św. Dominika” w auli o. Jacka Woronieckiego. Była premiera okolicznościowego filmu "Służew - mój dom", urodzinowy tort i potańcówka.