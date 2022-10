Nowi diakoni archidiecezji warszawskiej  

Kardynał Nycz udzielił w poniedziałek w archikatedrze warszawskiej święceń diakonatu dwóm alumnom Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater". Święcenia przyjęli kl. Stanisław Sieluk i kl. Marcin Marek Wolak.

Kandydatów do święceń przedstawiał metropolicie warszawskiemu ks. prał. dr Alojzij Oberstar, rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater". Na uroczystości w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela obecni byli również: rodziny nowych diakonów, proboszczowie ich rodzimych parafii, a także znajomi ze wspólnot neokatechumenalnych. Kandydaci do święceń diakonatu przyrzekli posłuszeństwo biskupowi i jego następcom oraz zobowiązali się do zachowania celibatu.

Archidiecezjalne Seminarium Misyjne "Redemptoris Mater" w Warszawie zostało erygowane przez kard. Józefa Glempa 10 czerwca 1990 roku. Było ono wtedy piątym tego typu seminarium na świecie.

Nowo wyświęceni diakoni będą mogli podczas liturgii czytać Ewangelię i głosić homilie, a także m.in. przewodniczyć obrzędom chrztu świętego, błogosławić śluby, udzielać Komunii św., nosić Wiatyk chorym, przewodniczyć pogrzebom. Podczas celebracji liturgicznych diakoni ubrani są w albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię oraz szatę wierzchnią zwaną dalmatyką.