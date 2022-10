Maturzyści z Warszawy na Jasnej Górze  

25 października na Jasnej Górze zgromadzili się maturzyści z liceów i techników z terenu diecezji warszawsko-praskiej, by wspólnie modlić się i zawierzyć Maryi ostatni rok nauki, egzaminy maturalne, a także czas rozeznawania dalszej drogi życiowej. Do Częstochowy przyjechali z księżmi i świeckimi katechetami uczącymi religii w ich szkołach.

Z pielgrzymami modlił się również biskup Romuald Kamiński, który w homilii powiedział, że Bóg pragnie działać w życiu człowieka, ale to od nas zależy, czy Mu na to pozwolimy.

- Jeśli otworzymy się na Boga, to Bóg nie skąpi – wprost przeciwnie – doprasza się: "Otwórzcie drzwi, otwórzcie serca, a napełnię was Swoimi mocami, Swoją miłością, tak byście mogli wypełniać niezwykłe zadania, bo do tego jesteście powołani". Zapamiętajmy: jeśli nam w życiu coś nie wychodzi, mówiąc najdelikatniej, to wszystko się dzieje dlatego, że nie czerpiemy z tych zasobów mocy Bożej, tylko próbujemy rzeczy rozwiązywać swoimi nieporadnymi małymi siłami - mówił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Biskup dodał, że w pewnym wieku człowiek bierze odpowiedzialność za innych ludzi, także za to, by prowadzić ich do Jezusa. Jest to między innymi zadanie rodziny.

- To, że jesteście dzisiaj na Jasnej Górze, to jest jakieś potwierdzenie, że ktoś z najbliższych waszemu sercu dba o to, żeby tak wyglądało wasze budowanie życia, budowanie waszej świadomości, rozeznawanie powołania, najpierw ukierunkowane na Pana - zapewnił bp Romuald Kamiński.