Złotem i żółtkiem  

Na piętrze budynku przy parafii św. Franciszka w Izabelinie na obszernych stołach leżą deski o wymiarach 42 na 50 cm. Na każdej z nich trzy postacie. Nie ma wątpliwości: ikona Andrieja Rublowa została uznana za jeden z najdoskonalszych przejawów syntezy teologicznej, kanon ikonografów. W osobach trzech aniołów rosyjski mnich przedstawił symbol Trójcy Świętej. Oszczędność symboli ma kierować uwagę ku najważniejszemu przesłaniu. Widać jedynie dom, drzewo i skałę. Na stole znajduje się czasza – symbol kielicha. Te same motywy stara się przenieść na swoje deski kilka osób w izabelińskiej pracowni. W tle sączy się cicho medytacyjna melodia chorału gregoriańskiego. Czuć w powietrzu modlitewne skupienie.

Zakochać się w ciszy

Agnieszka Andrzejuk od 16 lat katechizuje w izabelińskiej podstawówce. Nigdy nie ciągnęło jej do pędzli i farb. Pasją była muzyka. Aż usłyszała, że mama jej uczniów prowadzi przy parafii zajęcia z pisania ikon. Cztery lata temu spróbowała sama, pod okiem Urszuli Żakowskiej. I nie wyobraża sobie, by mogła przestać. Marzy raczej, że w przyszłości, na emeryturze, zaszyje się gdzieś w górach, by poświęcić cały swój wolny czas tylko ikonom.

Jej dom w ciągu czterech lat zmienił się w wielką pracownię: rozstawione farby, pędzle, podkłady, deski, gotowe ikony... Każdemu poleca. Zwłaszcza gdy ktoś szarpie się z własnym życiem, odczuwa wieczny niepokój, może ma problemy z modlitwą.– Pisanie ikon nauczyło mnie cierpliwości wobec swoich słabości, wiary, że warto wytrwale ćwiczyć, pracować, rozwijać się, pokonywać kryzysy. Wraz z nimi przyszła fascynacja modlitwą Jezusową. Zakochałam się w ciszy, medytacji i rekolekcjach ignacjańskich – opowiada A. Andrzejuk, przekonując, że stała się osobą spokojniejszą, bardziej uporządkowaną, ale też bezgranicznie ufającą Bogu.

Wiele osób, które zaczęły pisać ikony, mówi o doświadczeniu wielkiej łaski. Błogosławieństwa, które zaczęli dostrzegać, gdy z modlitwą na ustach zasiedli nad deskami z liściastego drzewa, z niewielkimi pędzelkami, z własnoręcznie wyrabianymi barwnikami. O pokoju w sercu, gdy zaczęli rozważać wielkie tajemnice Boże, malując postacie świętych, aniołów, Matki Bożej, oblicze Chrystusa. Większość z nich nie podejrzewała, że spod ich ręki może wyjść jakikolwiek obraz, nie mówiąc o ikonie.

– Duch tchnie, kędy chce – mówi ks. Roman Trzciński, inicjator akademickiej wspólnoty Woda Życia i misjonarz miłosierdzia, pokazując swoją pierwszą ikonę – mandylion, czyli Oblicze Zbawiciela, namalowane podczas jednego z warsztatów prowadzonych przez Urszulę Żakowską u pallotynów, w trakcie rekolekcji z postem Daniela w Konstancinie-Jeziornie. W ciągu 10 dni powstawał wizerunek Oblicza Chrystusa wpisany w nimb krzyżowy. W czasie obecnych rekolekcji uczestnicy 30. już warsztatów piszą ikonę św. Mikołaja.