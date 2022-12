W wigilię uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 19 listopada od godz. 16 w Niepokalanowie odbędzie się czuwanie modlitewne "Przyjdź królestwo Twoje”, które zakończy się w dniu tej uroczystości. Organizatorami czuwania jest Fundacja Solo Dios Basta wraz z franciszkanami z Niepokalanowa.

- My, Polacy, nieraz w pokazywaliśmy, że potrafimy się zmobilizować i zjednoczyć w ważnej sprawie, choćby w czasie Różańca do Granic - mówi Maciej Bodasiński i kontynuuje: - Wydarzenia ostatnich godzin, dni i miesięcy powinny nas obudzić z duchowego letargu i skierować nasz wzrok w stronę Boga.

Mszę św. połączoną z uroczystym odnowieniem aktu uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana celebrować będzie bp Stanisław Jamrozek. - Zapraszamy wszystkich, by 19 listopada przyjechali do Niepokalanowa pod Warszawą, do miejsca, które założył święty męczennik Maksymilian Kolbe. Jeśli ktoś nie może przybyć na czuwanie, niech modli się w swoim domu, zakonie, parafii - mówi Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta, współorganizator wydarzenia. - Podczas modlitewnego czuwania pragniemy uczynić Jezusa Chrystusa Królem każdego z nas. Jemu chcemy powierzać nasz los i przyszłość naszej ojczyzny - dodaje.



Transmisja na żywo z całości wydarzenia transmitowana będzie na stronie wydarzenia i kanale YT "Różaniec do Granic”. Na stronie krolestwotwoje.pl można zgłosić swój udział w czuwaniu albo zarejestrować, jako punkt modlitwy - parafię, klasztor lub inne miejsce.

Fundacja Solo Dios Basta - fundacja założona w 2015 roku przez grupę świeckich katolików. Celem działalności fundacji jest misja ewangelizacyjna. Termin "Solo Dios Basta” w tłumaczeniu z języka hiszpańskiego znaczy: "Bóg sam wystarczy”. Słowa te wypowiedziała św. Teresa z Avila.