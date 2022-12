Młodzi spotkają się w pięciu miejscach Warszawy i okolic  

Na hasło Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się od 1 do 6 sierpnia 2023 r., papież Franciszek wybrał słowa: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39).

„Maryja jest przykładem młodej osoby, która nie traci czasu, próbując zwrócić na siebie uwagę lub poszukując uznania innych – jak zdarza się to wówczas, gdy uzależniamy się od »polubień« w mediach społecznościowych – ale wyrusza w poszukiwaniu najbardziej autentycznych więzi, wypływających ze spotkania, z dzielenia się, z miłości i służby” – napisał papież w orędziu do młodych.

Ten sam temat będzie towarzyszył Diecezjalnemu Dniu Młodzieży. W warszawskich diecezjach młodzi spotkają się 19 listopada w kilku miejscach.

Ci z archidiecezji warszawskiej zgromadzą się w Świątyni Opatrzności Bożej (ul. ks. Prymasa Augusta Hlonda 1) o godz. 10. Czeka na nich: program ewangelizacyjny, świadectwa, wprowadzenie relikwii bł. Carlo Acutis, adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia, wspólna Eucharystia, a po niej koncert zespołu dlaTego połączony z prezentacją wspólnot młodzieżowych działających w parafiach archidiecezji..

Po praskiej stronie młodzi spotkają się tego dnia w czterech miejscach, a program każdego z nich jest inny. O godz. 10 w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku (ul. Żeromskiego 18) rozpoczną się przygotowania do Mszy św., którą pół godziny później odprawi bp. Jacek Grzybowski. Potem uczestnicy przejdą do sali gimnastycznej podstawówki, gdzie odbędzie się koncert ewangelizacyjny oraz będzie można wysłuchać świadectw m.in. Wojciecha Rakoczego.

W bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie (ul. Kawęczyńska 53) wydarzenie rozpocznie się o 13.30. O godz. 14 odbędzie się liturgia słowa z obrzędem posłania na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu, prezentacja wspólnot, występ krakowskiego teatru biblijnego i agapa.

W kościele św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim (ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54) młodzi rozpoczną świętowanie o 14.30 modlitwą i koncertem ewangelizacyjnym zespołu Wyrwani z Niewoli. O 16.20 odbędzie się przedstawienie i katecheza, a po nich o 18.00 bp Jacek Grzybowski odprawi Mszę św. Spotkanie zakończy się wspólna agapą.

Czwarte spotkanie odbędzie się w parafii św. Jana Kantego w Legionowie (ul. ks. J. Schabowskiego 2), a rozpocznie go koncert zespołu Full Power Spirit. Po nim odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 18 bp Romuald Kamiński odprawi dla uczestników Mszę św.

Rejestracja na ŚDM ruszyła 23 października, a pierwszym zapisanym uczestnikiem został papież. W obu warszawskich diecezjach działa blisko 30 punktów przygotowań, gdzie młodzież od 15. do 35. roku życia może zgłosić swój udział. Ich mapkę z osobami kontaktowymi można znaleźć na: sdmpolska.pl. Koszt wyjazdu do Lizbony to ok. 4 tys. zł od osoby, ale niektóre parafie w szczególnych przypadkach mogą dofinansować pobyt.