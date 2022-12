Modlitwa za młodzież we wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny  

Przygotowaniem do tego dnia była nowenna do bł. Karoliny Kózkówny, odmawiana codziennie w parafii św. Włodzimierza przed wieczorną Mszą św. Modlitwa prowadzona przez młodzież transmitowana była na kanale YouTube.



W homilii biskup Jacek Grzybowski mówił, że Słowo Boże powinno być codziennym pokarmem, choć nie zawsze życie według Niego jest łatwe. - Słowo Boże jest Słowem pocieszenia, modlitwy mocy. Gdy karmisz się Nim, ono jest słodkie, mądre, głębokie, ale wiesz o tym, że jeżeli nim żyjesz, to ono jest trudne - powiedział biskup.

Nawiązując w homilii do wspomnienia bł. Karoliny Kózkówy wskazał, że potrafiła ona pięknie żyć. - Była fajną dziewczyną, uczyła dzieci czytać i pisać, pomagała wielu ludziom. Żołnierz bandyta zadźgał ją bagnetem, bo nie chciała mu się oddać. Broniła siebie i swojej czystości, swojego życia. Wszystko było przed nią, miała 17 lat. I jej życie się skończyło, ale ona ten fragment swojego życia wypełniła tak pięknie, tak głęboko i tak mądrze, że my dzisiaj, po ponad stu latach, ją wspominamy, czcimy i do niej się modlimy. Nie dlatego, że była wyjątkowa, tylko dlatego, że przeżyła swoje życie pięknie i to stało się wyjątkowe - wyjaśnił.

- To jej życie w Bogu i dla Boga uczyniło ją nieśmiertelną. I to jest przesłanie dla nas. Niech zatem to Słowo Boże, Jego siła i moc będą także dla nas fundamentem i motywacją do życia wedle Słowa i oczyszczania, zaczynając od siebie- świątyni Bożej, w której przyszło nam się formować - zaznaczył biskup.

Msza św. we wspomnienie bł. Karoliny w parafii św. Włodzimierza była drugim diecezjalnym spotkaniem wokół patronów młodzieży – bł. Carlo Acutisa, bł. Karoliny Kózkówny i św. Stanisława Kostki. Kolejne uroczystości odbywać będą się w parafiach, które posiadają relikwie tych świętych. W październiku modlitwa za wstawiennictwem bł. Carlo zanoszona była w parafii św. Hieronima w Starej Miłosnej.