Kard. Nycz do młodych: Zanieście Ewangelię do szkół, rodziny, parafii  

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży w archidiecezji warszawskiej odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej 19 listopada. Hasłem tegorocznego diecezjalnego ŚDM były słowa z Ewangelii św. Łukasza "Maryja wstała i poszła z pośpiechem”.

Na rozpoczęcie spotkania zespół muzyczny „dlaTego” wykonał hymn Światowych Dni Młodzieży "W powietrzu jest pośpiech", była także modlitwa do Ducha Świętego, a następnie świadectwa uczestników Światowych Dni Młodzieży.

- To był wspaniały czas, w którym doświadczyłem Kościoła powszechnego, młodego, pełnego energii i życia. Zobaczyłem setki, tysiące młodych ludzi tej samej wiary, co ja. Modlitwę "Ojcze Nasz" każdy wypowiadał w swoim języku, ale miałem przeświadczenie, że modlimy się do tego samego Boga. To mnie umocniło w mojej wierze i przekonaniu, że jestem na dobrej drodze - dzielił się z młodymi Łukasz, którego na wyjazd na ŚDM do Madrytu namówiła babcia. - To był mój pierwszy dłuższy wyjazd za granicę, połączony z przejazdem po sanktuariach maryjnych w Europie - dodał.

Następnie do wilanowskiej świątyni wprowadzono relikwie bł. Carla Acutisa, który jest jednym z patronów ŚDM w Lizbonie. Po modlitwie uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. - Chciałbym, aby każdy z was z tej Mszy świętej wyniósł to, co jest głównym przesłaniem Słowa Bożego, które słyszeliście w czytaniach mszalnych i w kazaniu. Jego istotą jest to, aby prawdę o Bogu, który kocha i który zaskakuje człowieka - przyjąć, a równocześnie zanieść do innych ludzi. Tak jak zaniosła Matka Najświętsza niespodziewaną prawdę o tym, jak Bóg Ją umiłował i wybrał, by stała się matką Jezusa, a ona zaniosła tę prawdę do swojej krewnej Elżbiety. Po co? Aby się podzielić radością - mówił metropolita warszawski.

- Jesteście - nie boję się tego powiedzieć - wybraną cząstką Kościoła warszawskiego spośród tysięcy młodzieży, która gromadzi się, ufam, w parafiach naszej archidiecezji - mówił kard. Nycz. - Cząstką tych 150 tys. młodych ludzi, którzy kończą szkołę podstawową, są licealistami, studentami. Macie do kogo zanosić prawdę o tym, że Pan Bóg nas kocha. Sami wiecie, lepiej niż ja, ilu takich, do których trzeba pójść z Ewangelią, jest w waszych klasach szkoły średniej. Ilu takich jest w miejscach waszego zamieszkania, w parafiach - mówił. - Dlatego bądźcie apostołami. Zanoście Ewangelię wszystkim, a zwłaszcza młodym - zachęcił kardynał.

Spotkanie młodych zakończył koncert zespołu "dlaTego” połączony z prezentacją wspólnot młodzieżowych działających w parafiach archidiecezji warszawskiej. Z archidiecezji warszawskiej chęć udziału zgłosiło 700 osób. Ponadto na ŚDM dołączy pokaźna rzesza wolontariuszy w liczbie niemal 1000 osób.