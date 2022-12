Do grona lektorów dołączy 160 kandydatów  

Msza święta z udzieleniem posługi lektoratu, pod przewodnictwem metropolity warszawskiego, odbędzie się w niedzielę, 20 listopada, o 15.30 w kościele seminaryjnym. Uroczysta promocja lektorska zakończy 53. edycję kursu lektorskiego prowadzonego przez Archidiecezję Warszawską.

W kursie lektorskim uczestniczą głównie licealiści, ale co roku zgłaszają się również młodsi i starsi. To często osoby, które już posługują w swoich parafiach, ale potrzebują uporządkować wiedzę, dokształcić się. W 2015 roku zdarzyła się rekordowa rozpiętość wieku między najmłodszym a najstarszym uczestnikiem, która wynosiła 66 lat. Najmłodszy miał 14 a najstarszy 80 lat. - W tym roku są to głównie licealiści i kilka osób starszych - mówi ks. prałat Wiesław Kądziela, duszpasterz lektorów.

Przez cały rok kandydaci na lektorów uczestniczą w zajęciach z fonetyki liturgiki i biblistyki, aby później jak najlepiej przekazywać innym słowo Boże. W czasie zajęć z fonetyki ćwiczą umiejętność, poprawnego i ze zrozumieniem, czytania lekcji mszalnych. Wykłady z liturgiki służą lepszemu poznaniu liturgii, jej roli w Kościele - lektorzy zgłębiają strukturę Mszy św. i znaków liturgicznych. W ramach zajęć z biblistyki poznają postacie i wydarzenia biblijne, po to, by lepiej rozumieć sens czytanego podczas Mszy św. słowa Bożego. Na zakończenie kursu nowi lektorzy uczestniczą w rekolekcjach, a szczególnie ważnym dla nich wydarzeniem jest promocja lektorska, kiedy to biskup posyła ich do posługi w Kościele.

Organizowany przez archidiecezję warszawską od 1969 r. kurs lektorski przygotowuje do podjęcia funkcji lektora w liturgii. Przez pół wieku kurs zyskał ponad 5 tysięcy absolwentów, a podczas niedzielnej uroczystości dołączy do nich 160 nowych lektorów. Kurs odbywa się w gmachu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i jest w całości bezpłatny.