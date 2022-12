Jak co roku, podpowiadamy gdzie i jak można przygotować się na przyjęcie Tego, którego już wkrótce niebiosa ”spuszczą nam na ziemskie niwy”.

Rekolekcje rozpoczęły się już od pierwszej niedzieli Adwentu. Poniżej wybrane propozycje.

Uzdrowienia wewnętrznego

Pod hasłem „Jezus uzdrawia twoje serce” od 2 do 4 grudnia w domu rekolekcyjnym Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza (ul. Żytnia 11) odbędą się rekolekcje, prowadzone przez s. Maristellę Sienicką PDDM, s. Maję Makowską USJK, Izabelę Wrześniak, s. Ancillę Dziarską FSK, s. Radosławę Podgórską FSK i o. Pawła Drobota CSsR. Program i zapisy na: sursumcordamissio.com.

W milczeniu

W Centrum Duchowości Sacre Coeur (ul. Taneczna 65) na Ursynowie od 2 do 4 grudnia odbędą się adwentowe rekolekcje w milczeniu pt. „Droga do Betlejem z Rut” dla osób, które doświadczyły strat. W programie: Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje, medytacje w duchu ignacjańskim. Szczegóły i zapisy na: rekolekcje-sc.pl.

Jak Maryja

Misjonarz klaretyn o. Piotr Boroń poprowadzi rekolekcje adwentowe pt. "Życie Maryi w moim życiu", które odbędą się od 2 do 4 grudnia w Loretto k. Wyszkowa. Zapisy i informacje na: centrum@loretto.pl tel.: 510 099 949.

Dla rodziców w żałobie

3 i 4 grudnia w sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku- Świdrze (ul. Kołłątaja 80/82) odbędzie się dzień skupienia dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka w wyniku poronienia. Poprowadzą go ks. Bogdan Kulik ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny i Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Z biblistą

Rekolekcje adwentowe pt. „Stać się człowiekiem” od 4 do7 grudnia w dominikańskim kościele św. Jacka (ul. Freta 10) wygłosi o. Łukasz Popko OP - biblista z Jerozolimy. Msze św. z nauką rekolekcyjną o 19:30.

U dominikanów

W kościele św. Dominika (ul. Dominikańska 2) na Służewie rekolekcje dla wszystkich wygłosi od 4 do 7 grudnia o. dr Norbert A. Lis OP (w niedzielę na Mszach św. oprócz 20.15, od poniedziałku do środy podczas Mszy św. o: 6.00 (roraty), 12.00, 18.00 i 19.30). Odbędą się pod hasłem: "Veni, veni, Emmanuel! Adwent - w tęsknocie za Bogiem". Natomiast od 11 do 14 grudnia - rekolekcje akademickie pt. "A na ziemi pokój ludziom dobrej woli" poprowadzi ks. Dariusz Brylak (w niedzielę o 20.15, a w kolejne dni o 19.30).

Psalmy na Adwent

Od 4 do 10 grudnia w kościele Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5) będzie można posłuchać medytacji nad Psalmami, które poprowadzi filozof prof. Bogusław Jasiński. Część pierwsza wybranych psalmów dotyczyć będzie przygotowanie do paruzji, druga – przygotuje słuchaczy do przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia. Recytować je będą aktorzy przy muzyce wykonywanej na żywo. Spotkania odbędą się w niedzielę o 19.30, a w dni powszednie o godz. 19.

Sztuka słuchania

W kościele Narodzenia NMP (al. Solidarności 80) w Warszawie ks. Mateusz Gawarski, rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie, poprowadzi rekolekcje o sztuce słuchania. Nauki odbędą się 4 grudnia o: 7.30, 9.00, 10.30 (dla dzieci), 13.30 i 18.00, a 5 i 6 grudnia o godz. 8 i 18.

Akademickie

Od 4 do 6 grudnia w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła (ul. Kobielska 10) na Grochowie Mszę św. z nauką rekolekcyjną o 19.30 odprawi ks. Tomasz Cabaj, który jest duszpasterzem akademickim w Białej Podlaskiej oraz kapłanem ewangelizującym w internecie.

Dla kobiet

Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Warszawskiej zaprasza 7 grudnia do kościoła bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3) na adwentowe spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10 Mszą św. i adoracją.