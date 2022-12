Siedemnaście osób na minutę - taka była śmiertelność ludności ukraińskiej w szczytowym momencie Wielkiego Głodu (1932–1933), sztucznie wywołanego przez komunistyczne władze Związku Sowieckiego. O nieukaranym ludobójstwie, a także o tym, jak dzisiejsza Rosja dąży do unicestwienia narodu ukraińskiego, opowiada wystawa „Hołodomor i ponowne ludobójstwo”, prezentowana do 30 listopada w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie.

Na 18 planszach zobrazowany został przebieg zbrodni na narodzie ukraińskim, jakiej dopuściły się w latach 30. XX w. władze sowieckie, narzucając rolnikom z ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wyśrubowane, niemożliwe do spełnienia normy dostaw. W wyniku zbrodni zdarzały się akty kanibalizmu, a zwłoki leżały na ulicach wielu ukraińskich miast. Twórcy wystawy zwracają uwagę na podobieństwa między zbrodniczą polityką Związku Sowieckiego a postępowaniem współczesnej, putinowskiej Rosji. Wskazują na skutki bezkarności zbrodni sowieckich oraz przestrzegają przed możliwymi konsekwencjami ewentualnego niepociągnięcia do odpowiedzialności Rosji za jej obecną politykę.

- Związek Sowiecki niegdyś, a dziś także Federacja Rosyjska zaprzecza swej sprawczej roli w tragedii Hołodomoru, choć świadczą o niej zgodnie niemal wszystkie źródła historyczne. Hołodomor miał zostać zapomniany, miejsce jego ukraińskich ofiar miała zająć ludność napływowa z Rosji, nieposłuszeństwo wobec władzy miało zostać ukarane, potomkowie ofiar zastraszeni, a zagraniczni obserwatorzy ogłupieni sowiecką propagandą - mówi prof. Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski, konsultant wystawy.

W tym roku przypada 90. rocznica tej jednej z najokrutniejszych zbrodni dokonanych przez reżim sowiecki. Ludobójstwo dokonane przez Rosję pochłonęło według różnych szacunków od 4 do 10 mln ofiar, w tym również Polaków. Ekumeniczna modlitwa pamięci za ofiary Wielkiego Głodu w Ukrainie odbędzie się 25 listopada w parafii św. Barbary o godz. 19.30, przy współudziale Ambasady Ukrainy w Polsce oraz Wspólnoty Sant’Egidio. W nabożeństwie będzie uczestniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

"Bardzo proszę, aby wspomnieć o tych ludziach, którzy zginęli w tak straszliwy sposób" - apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. "Ważne jest, aby przyjść do kościoła św. Barbary na to nabożeństwo ekumeniczne, a w niedzielę 27 listopada dołączyć we wszystkich kościołach w Polsce do modlitwy powszechnej wezwanie nawiązujące do tego wydarzenia" - dodaje.