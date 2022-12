Przystanek Jezus na Marymoncie  

Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 listopada i rozpocznie Mszą św. o godz. 18. Po liturgii na ołtarzu zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament. Spotkanie i modlitwę prowadzić będą ewangelizatorzy z Przystanku Jezus, a muzycznie towarzyszyć im będzie przystankowy zespół pod kierownictwem Pawła Klina. Będzie można także posłuchać świadectw z ewangelizacji na polu Pol’and’Rock Festiwalu.

"Chcemy co miesiąc spotkać się w gronie ewangelizatorów, przyjaciół i darczyńców Przystanku Jezus na wspólnym uwielbieniu Jezusa w Najświętszym Sakramencie, by znowu razem, jako Siostry i Bracia stanąć przed Tym, który nas kocha i posyła do ludzi z radosną nowiną Ewangelii” - czytamy w zaproszeniu na Facebooku.

Kolejne modlitewne spotkanie odbędzie się 17 grudnia. W planach także: 21 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja i 17 czerwca.