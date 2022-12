Zeszyty formacji duchowej, nie tylko dla lekarzy  

W Akademiku Praskim zaprezentowano książkę "Koledzy lekarze. Przemówienia i homilie ks. abp. Henryka Hosera SAC do środowiska medycznego".

Z okazji 80. rocznicy urodzin i ponad rok po śmierci arcybiskupa Henryka Hosera SAC zaprezentowano książkę "Koledzy lekarze. Przemówienia i homilie ks. abp. Henryka Hosera SAC do środowiska medycznego". Publikację przygotowała dr Grażyna Rybak.

Autorka opracowania jest specjalistą pediatrii i prezesem Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Jak podkreśla, książka powstała w wyniku pragnienia utrwalenia i rozpowszechnienia nauczania abp. Henryka Hosera, które kierował do środowiska medycznego.

- Po śmierci arcybiskupa Henryka Hosera powstało w moim sercu takie pragnienie, żeby zebrać jego słowa, bo już więcej do nas nie przemówi. Zapisać to wszystko, żebyśmy zapamiętali jego przesłanie o modlitwie, która odświeża nam pamięć: że nie może być chrześcijaninem ten, kto się nie modli. To słowa, w których uczył nas, jak należy się modlić. Spróbowałam spisać te nagrania, którymi dysponowałam, pozbierać cały materiał. Mam nadzieję, że ta publikacja będzie służyła nie tylko środowisku medycznemu, ponieważ zgromadzony materiał jest takim zeszytem formacji duchowej chrześcijanina - mówiła autorka.

Na prezentacji był obecny także pasterz diecezji warszawsko-praskiej, autor "Słowa wstępnego" do publikacji. Biskup Romuald Kamiński przypomniał, że słowa abp. Henryka Hosera były przepełnione nadzieją.

- Były zawsze głęboko ewangeliczne, pełne miłości do człowieka, mądrości w ocenie omawianych kwestii, zawierały wskazanie dróg wyjścia z problemów i napełniały serca słuchaczy nadzieją na przyszłość. Dla wielu były niczym ożywcze tchnienie Ducha Świętego w niełatwej codziennej rzeczywistości. W osobie abp. Henryka Hosera SAC reprezentanci jakże licznych zawodów medycznych odnajdywali przyjaciela głęboko rozumiejącego i współodczuwającego wszystkie ich radości i zmartwienia, a jednocześnie pasterza zatroskanego o ich duchową formację, o znajdywanie ścieżek osobistej świętości poprzez działanie podejmowane na rzecz chorych, starszych i potrzebujących wsparcia - wspominał pasterz diecezji warszawsko-praskiej.

W przedstawieniu książki uczestniczyli także dr Marek Posobkiewicz oraz ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia. Spotkanie poprowadziła red. Irena Świerdzewska z tygodnika “Idziemy”. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek.