Kardynał Nycz spotkał się 2 grudnia z P. Kellym, przywódcą międzynarodowej wspólnoty Rycerzy Kolumba. Rozmowa dotyczyła reakcji Kościoła i narodu polskiego na kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie.

Najwyższy Rycerz zaoferował wsparcie archidiecezji warszawskiej we wszelkich jej przedsięwzięciach dotyczących pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę. Patrick Kelly zadeklarował, że organizacja zamierza wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne, oraz podkreślił ważną rolę współpracy ludzi dobrej woli z Polski i Ukrainy przy wsparciu katolików ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady.

Rycerze Kolumba od pierwszych dni wojny są zaangażowani w akcje pomocowe w Polsce i Ukrainie, współpracują m.in. z częstochowską Caritas oraz pomagają wspólnotom zakonnym, które przyjęły pod swój dach uchodźców. Ponadto organizacja wysłała już do Ukrainy ponad 1700 ton żywności i innych artykułów, w tym ok. 85 tys. paczek dla ukraińskich rodzin, w których przygotowanie zaangażowali się wolontariusze z prawie 30 polskich miejscowości. Rycerze Kolumba są obecni w Polsce od 16 lat, natomiast w Ukrainie obchodzili w tym roku 10. rocznicę działalności, co pozwala im na skuteczne organizowanie pomocy przy wsparciu wolontariuszy od lat zaangażowanych w działalność wspólnoty.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył bł. ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Rycerze Kolumba działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 mln członków. Od 16 lat są obecni również w Polsce i liczą ponad 7 tys. członków działających w prawie 300 parafiach na terenie 30 diecezji. Ich krajowym przywódcą, delegatem stanowym jest Krzysztof Zuba, a duszpasterzem, kapelanem stanowym - metropolita częstochowski abp Wacław Depo.