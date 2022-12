Rekolekcje w obu warszawskich diecezjach rozpoczęły się od pierwszej niedzieli Adwentu i zakończą się tuż przed Bożym Narodzeniem.

Z Gajdami w Wesołej

Pod hasłem: "Porządki w miłości - duchowość w życiu" Monika i Marcin Gajdowie poprowadzą rekolekcje w parafii Opatrzności Bożej w Wesołej (ul. Piotra Skargi 2) od 4 do 7 grudnia. Gajdowe mieszkają w Bolechowie - małej wsi koło Szczecina. Od wielu lat prowadzą działalność terapeutyczną, konferencyjną i rekolekcyjną. Są małżeństwem od 1991 r. i mają czworo dzieci. Od czerwca 2016 r Marcin jest diakonem stałym). Szeroko pojmowana służba ludziom na styku psychologii i duchowości to ich pasja i zawodowe powołanie. W niedzielę wygłoszą nauki rekolekcyjne na Mszach o: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. W kolejne dni o: 6.45, 10.30 i 18.00. Około 18.50 rozpocznie się konferencja, a po niej będzie można adorować Najświętszy Sakrament.

Z biblistą

Rekolekcje adwentowe pt. „Stać się człowiekiem” od 4 do 7 grudnia w dominikańskim kościele św. Jacka (ul. Freta 10) wygłosi o. Łukasz Popko OP - biblista z Jerozolimy. Msze św. z nauką rekolekcyjną o 19:30.

U dominikanów

W kościele św. Dominika (ul. Dominikańska 2) na Służewie rekolekcje dla wszystkich wygłosi od 4 do 7 grudnia o. dr Norbert A. Lis OP (w niedzielę na Mszach św. oprócz 20.15, od poniedziałku do środy podczas Mszy św. o: 6.00 (roraty), 12.00, 18.00 i 19.30). Odbędą się pod hasłem: "Veni, veni, Emmanuel! Adwent - w tęsknocie za Bogiem". Natomiast od 11 do 14 grudnia - rekolekcje akademickie pt. "A na ziemi pokój ludziom dobrej woli" poprowadzi ks. Dariusz Brylak (w niedzielę o 20.15, a w kolejne dni o 19.30).

Psalmy na Adwent

Od 4 do 10 grudnia w kościele Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5) będzie można posłuchać medytacji nad Psalmami, które poprowadzi filozof prof. Bogusław Jasiński. Część pierwsza wybranych psalmów dotyczyć będzie przygotowanie do paruzji, druga – przygotuje słuchaczy do przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia. Recytować je będą aktorzy przy muzyce wykonywanej na żywo. Spotkania odbędą się w niedzielę o 19.30, a w dni powszednie o godz. 19.

Sztuka słuchania

W kościele Narodzenia NMP (al. Solidarności 80) w Warszawie ks. Mateusz Gawarski, rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie, poprowadzi rekolekcje o sztuce słuchania. Nauki odbędą się 4 grudnia o: 7.30, 9.00, 10.30 (dla dzieci), 13.30 i 18.00, a 5 i 6 grudnia o godz. 8 i 18.

Akademickie

Od 4 do 6 grudnia w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła (ul. Kobielska 10) na Grochowie Mszę św. z nauką rekolekcyjną o 19.30 odprawi ks. Tomasz Cabaj, który jest duszpasterzem akademickim w Białej Podlaskiej oraz kapłanem ewangelizującym w internecie.

Dla kobiet

Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Warszawskiej zaprasza 7 grudnia do kościoła bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3) na adwentowe spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10 Mszą św. i adoracją. Następnie uczestniczki są zaproszone na spotkanie przy herbacie.

Z Małą Arabką i Edytą Stein

"Św. Mała Arabka i św. Edyta Stein w służbie miłości i pojednania" to tytuł rekolekcji, które domu rekolekcyjnym w Laskach (ul. Brzozowa 75) od 9 do 11 grudnia poprowadzi ks. prof. Mirosław Wróbel. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem tel.: 22 75 23 025 i na: domrekolekcyjnyfsk@gmail.com.

Z ks. Wojciechem Węgrzyniakiem

W kościele bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3) 10 grudnia podczas niedzielnych Mszy św. rekolekcje wygłosi ks. Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.