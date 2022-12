Stolicę rozświetla już świąteczna iluminacja  

Rozświetlony świąteczną iluminacją Trakt Królewski we wszystkie grudniowe weekendy staje się deptakiem.

Na 28-metrowej choince lampki przy Zamku Królewskim uruchomił prezydent Rafał Trzaskowski w towarzystwie dzieci. Na Starówkę dojechał świątecznym tramwajem, który od niedzieli kursuje na linii 9. Tradycyjnie, jak co roku, po stołecznych ulicach będzie jeździł również autobus bożonarodzeniowy. Nie zabraknie też pociągu metra w specjalnym malowaniu.

W sytuacji kryzysu energetycznego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o wyłączaniu iluminacji codziennie przed północą. Ma to wymiar symboliczny, bo iluminacja od wielu lat opiera się o energooszczędne diody eko-LED. Od 3 grudnia na Rynku Starego Miasta czynne jest także lodowisko. Będzie dostępne codziennie od 13.00 do 21.00. Wyjątkiem będą noce z 24 na 25 grudnia oraz z 31 grudnia na 1 stycznia.

Ozdoby rozbłysły na Trakcie Królewskim, placu Zamkowym i Starówce – m.in. na ulicach Freta, Kościelnej, Nowomiejskiej, Piwnej, Świętojańskiej, Rynku Nowego Miasta oraz Rynku Starego Miasta. Iluminację na Nowym Świecie finansują kupcy i sklepikarze. Spacerowicze wsiądą do „tramwaju konnego” przy pomniku Mikołaja Kopernika, zobaczą „figury szachowe” na skwerze ks. Twardowskiego i wejdą do „altany dla zakochanych” na skwerze Hoovera. Świąteczne lampki ozdobiły też 123 latarnie i 63 drzewa. Iluminacja będzie zdobić śródmiejskie ulice do 5 lutego.