Wirtualna Choinka to realna pomoc  

Najbardziej potrzebne są wpłaty na węgiel i ciepłe rzeczy na zimę. W tym roku 2098 najuboższych osób czeka na paczki, które przed Bożym Narodzeniem rozniosą im wolontariusze "Wirtualnej Choinki”. - To o kilkadziesiąt osób więcej niż w ubiegłym roku. Choć prośby są podobne i najczęściej dotyczą środków czystości, zabawek, ubrań, małego i dużego sprzętu AGD, ze względu na kryzys energetyczny i lęk przed zimnem, więcej zauważamy zapytań o ciepłe ubrania i węgiel - mówi Katarzyna Rudnicka, koordynatorka świątecznej akcji "Wirtualna Choinka”.

Na stronie www.wirtualnachoinka.pl można wybrać prezent w kategorii: dla seniora, malucha, nastolatka, osób niepełnosprawnych czy wielkogabarytowy podarek, a także dokonać wpłaty na zakup węgla. Zapakowany podarek należy dostarczyć osobiście do 17 grudnia do jednego z czterech punktów w stolicy:

magazynu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Kawęczyńskiej 49,

sklepu z kawiarnią "Amakuru” przy al. Solidarności 101,

Kawiarni Karowa 20 przy ul. Karowej 20

Punktu Przyjmowania Prezentów przy al. Jerozolimskich 56C,

A także do Księgarni Religijnej w Wołominie przy ul. Kościelnej 8, Pustelni w mieście przy ul. Mickiewicza 39/41 w Zielonce oraz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 47 w Legionowie.

Prezent można też zamówić przez internet i wysłać bezpośrednio do magazynu Caritas lub paczkomatu do 10 grudnia (szczegóły na stronie internetowej akcji). "Okazuje się, że nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby odmienić czyjś los tej zimy. Kilka kliknięć wystarczy, żeby ogrzać potrzebującą rodzinę, a dzieciom sprawić wymarzone prezenty, które znajdą pod choinką” - zachęcają do udziału w akcji pomocowej organizatorzy.