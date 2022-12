Onyks. Mikołajkowy prezent dla naszych Czytelników  

Na tegorocznym konkursie „Premier” w Opolu Karolina Lizer za wykonanie „Czystej wody” odebrała trzy nagrody: Nagrodę Publiczności im. Karola Musiała, Nagrodę Jury oraz Nagrodę ZAiKS za najlepszy tekst piosenki (napisany specjalnie dla niej przez Tomasza Kordeusza).

Śpiewanie szło jej dobrze od najmłodszych lat. - Gdy byłam malutka moja mama poszła do kościoła na Kamionku i oddała mój już ukazujący się talent muzyczny Matce Bożej Zwycięskiej, żebym mogła śpiewać na chwałę Bożą. Jest to dla mnie bardzo ważne. Przez to czuję, że mam Jej wsparcie. Przed wyjściem na scenę zawsze robię znak krzyża i modlę się. Wtedy jestem silna i pewna. Mam nadzieję, że robię coś dobrego – mówi Karolina Lizer.

Wokalistka gra również na pianinie i klawesynie. Jest autorką tekstów i kompozytorką. Współpracowała z wybitnymi artystami takimi jak m.in.: Bogdan Hołownia, Janusz Strobel czy Wojciechem Zieliński. Występuje jako solistka w Ludowym Zespole Artystycznym PROMNI działającym przy SGGW, a także śpiewa w projekcie ABBA Orkiestrowo.

Posługuje też głosem na chwałę Panu Bogu. - Zawsze na Mszy Świętej jak tylko brakuje kogoś, kto zaśpiewa psalm, zgłaszam się bez wahania. Teraz też dużo działam w duszpasterstwie Sandał przy kościele św. Zbawiciela w Warszawie. Opiekuje się nami ks. Maciej Kulesza. Tworzymy m.in. oprawę muzyczną do modlitw. Do czerwca raz w miesiącu śpiewamy i modlimy się na uwielbieniu przygotowującym do Światowych Dni Młodzieży, które w wakacje odbędzie się w Lizbonie – uśmiecha się Karolina Lizer.

„Onyks” to druga po „Lśniącej. Łąkowe historie” w pełni autorska płyta Karoliny Lizer. Na album składa się trzynaście piosenek inspirowanych tradycyjną muzyką polską oraz muzyką polskich mniejszości narodowych i etnicznych, m.in.: Żydów, Serbów, Cyganów czy Greków. Całość zespolona jest słowiańskim korzeniami i słowiańskim zacięciem wokalistki. W utworach, które czerpią z tradycyjnej polskiej muzyki ludowej, słychać również wpływy muzyki z innych stron świata: Argentyny, Francji, Meksyku czy nawet z krajów arabskich. Tym albumem artystka chce przybliżyć słuchaczom niezwykle bogatą i wartościową kulturę muzyczną narodów zamieszkujących Polskę.

Na płycie na akordeonie gra Mateusz Wachowiaka, na klarnecie i saksofonie Oliwier Andruszczenko, na trąbce i flugelhornie Kazimierz Nitkiewicz, na gitarze i mandolinie Krzysztof Łochowicz, na tubie Piotr Janiec, a na perkusji Jarema Jarosiński.