Zaadoptuj poczęte życie  

Mszy św. odpustowej w 4. rocznicę ustanowienia w kościele przy ul. Długiej sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia, podczas której będzie można złożyć uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, będzie przewodniczył o. Zdzisław Tokarczyk OFMCap. Wcześniej, o 17.15, w sanktuarium odbędzie się modlitwa wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu.

Osoby, które pragną tego dnia wziąć w duchową adopcję poczęte dziecko, proszone są o zgłoszenie się przed Mszą św. do zakrystii.

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zostało po raz pierwszy złożone 2 lutego 1987 r. w kościele Ducha Świętego przy ul. Długiej. Jest to zobowiązanie do dziewięciomiesięcznej, codziennej modlitwy za poczęte dziecko, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Modlitwą objęci są również jego rodzice. Więcej o inicjatywie i warunkach modlitwy można przeczytać na stronie www.paulini.com >>

"Osoba, która podejmuje Duchową Adopcję, spełnia zaszczytny akt ofiary. Chociaż dziecka nigdy nie zobaczy, nie przytuli, nie przygarnie do serca, broni jego życia. Wypowiadając słowa modlitwy, prosi również Jezusa o zmianę nastawienia rodziców do zagrożonego dziecka, o nowe, poprawne ukształtowanie ich psychiki, by zrozumieli, że rodzina jest niezastąpioną wspólnotą, ale spełni swą rolę tylko wtedy, gdy będzie zbudowana na wzajemnej miłości. Bardzo ważne jest, by Duchową Adopcję podjęli zwłaszcza ludzie młodzi , uczniowie, studenci, młode małżeństwa. Jeśli bowiem podejmą ofiarę modlitwy o ocalenie od zagłady jednego nieznanego im dziecka, to nie dopuszczą nigdy do śmierci własnego poczętego dziecka" - czytamy na stronie parafii.

Uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji można złożyć także podczas uroczystości i świąt maryjnych: 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego, 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 31 maja w święto Nawiedzenia NMP, 8 września w święto Narodzenia NMP, 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W każdy drugi poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania rodziny Duchowej Adopcji rozpoczynające się Mszą św. o godz. 17.