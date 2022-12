"Posłany do współczesnych Tomaszów". Co znaczą te słowa?  

Msza św., podczas której biskup pomocniczy udzielił klerykowi Tomaszowi Wyszyńskiemu święceń kapłańskich pierwszego stopnia, została odprawiona w kościele seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Nawiązując w homilii do obchodzonej 8 grudnia uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, bp Janocha zwrócił uwagę, że dzisiejszy świat traci wiarę w to, że Maryja przyszła na świat bez grzechu pierworodnego. - Zaczyna wierzyć nie w immaculate conception, a w immaculate antyconception - zauważył biskup. - Do takiego świata - współczesnych Tomaszów, którym coraz trudniej jest uwierzyć, choć przecież w głębi serca nie przestają szukać harmonii z Bogiem, człowiekiem i sobą samym, będziesz, drogi Tomaszu, jako diakon posłany - zaznaczył.

Bp Janocha przypomniał, że na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy powołani zarówno do powszechnego kapłaństwa, jak i powszechnego diakonatu, czyli służby miłosierdzia.

Diakon Tomasz Wyszyński pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Podgrodziu. Do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie wstąpił zaraz po maturze. - Cieszę się bardzo z przyjęcia sakramentu diakonatu, który jest pierwszym i najważniejszym etapem na drodze ku kapłaństwu. Proszę o modlitwę w mojej intencji - powiedział nowo wyświęcony diakon.