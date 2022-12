Jak wyglądało zwiastowanie? Namalują je współcześni artyści  

W drugiej odsłonie projektu "Namalować katolicyzm od nowa” Teologia Polityczna, Fundacja Świętego Mikołaja i Instytut Kultury św. Jana Pawła II z rzymskiego Angelicum zapraszają grupę malarzy, teologów, biblistów, historyków sztuki, filozofów do pracy nad malarskim przedstawieniem Zwiastowania. Przedsięwzięcie stawia sobie za cel próbę odrodzenia współczesnej sztuki sakralnej, odbudowę mechanizmów mecenatu kościelnego oraz pobudzanie dyskusji na temat sztuki chrześcijańskiej.

W drugiej edycji projektu udział biorą między innymi: Ignacy Czwartos, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Jacek Hajnos, Krzysztof Klimek, Jarosław Modzelewski, Bogna Podbielska, Beata Stankiewicz, Grzegorz Wnęk, Michał Żądło.

- Przez najbliższy rok wraz z artystami, teologami, biblistami, historykami sztuki i filozofami pragniemy rozważać pierwszą tajemnicę radosną: Zwiastowanie. Żeby nie zgubić z oczu tego, co najważniejsze, zaczęliśmy od samego centrum - od Miłosierdzia Bożego. Dalej pójdziemy drogą tajemnic Różańca. Jest o czym myśleć, czym się zachwycać i za co dziękować. Wiem, że to ogromne wyzwanie duchowe, intelektualne, no i oczywiście malarskie. Jasne, że nas przerasta, ale przecież z niczego nas to nie zwalnia - powiedział Dariusz Karłowicz, inicjator projektu.

Trzydniowe niezwykle intensywne warsztaty rozpoczęły się w Muzeum Książąt Czartoryskich wykładem kustosza, dr. Adama Spodarka, na temat „Zwiastowania” Mistrza Jerzego ufundowanego w 1517 roku przez kanonika kościoła kolegiackiego św. Michała na Wawelu. Kolejne wykłady w Tyńcu wygłosili: dr Marek Bielat OP (Historia różańca), ks. prof. Marek Starowieyski (Zwiastowaniu w świetle tradycji Starego Testamentu), o. Paweł Trzopek OP (Zwiastowanie w Ewangelii św. Łukasza), o. prof. Jarosław Kupczak OP (Perspektywa teologii systematycznej), Anna Kilian (Zwiastowanie w sztuce europejskiej), bp prof. Jacek Grzybowski (O filozoficznych koncepcjach aniołów). Warsztaty zakończył wykład br. Jacka Hajnosa OP na temat teologii powołania twórczego (na podstawie postaci Besalela z Wj 25-40).

Artyści, oprócz dzieł malowanych na potrzeby kultu religijnego, namalują także obrazy na potrzeby kultu domowego. Wystawa planowana jest na koniec 2023 roku.