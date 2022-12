Kard. Nycz: Tylko Jezus może oświecić nas światłem pokoju  

Ogień z Groty Narodzenia dotarł do Warszawy! Harcerze ZHP przekazali go metropolicie warszawskiemu oraz mieszkańcom stolicy podczas Mszy św. w archikatedrze warszawskiej.

Msza św., podczas której harcerze ZHP przekazali metropolicie warszawskiemu Betlejemskie Światło Pokoju, została odprawiona 11 grudnia w archikatedrze warszawskiej. Wcześniej przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego odebrali światło z rąk skautów słowackich w Popradzie, skąd rozpoczęło swoją wędrówkę po kraju, w tym roku pod hasłem "Światło dla Ciebie".

W homilii kard. Nycz zwrócił uwagę, że najprościej zanieść światło z Betlejem do urzędów, szkół czy szpitali, trudniej samemu być dla innych światłem i przykładem, na wzór tego, jaki zostawił nam w Ewangelii Pan Jezus. - Macie być takim światłem, że gdyby ktoś nie bardzo wiedział, jak postępować, to mógłby popatrzeć na was i powiedzieć: Właśnie tak - powiedział, zwracając się do harcerzy kard. Nycz.

Metropolita warszawski podkreślił także, że tegoroczne Betlejemskie Światło Pokoju ma szczególną wymowę. - Rok temu nikt z nas nie myślał, że tak blisko nas tego pokoju nie będzie, że w Ukrainie wybuchnie wojna, będą cierpieć i ginąć ludzie, będą uciekać do nas, bo ich domy zostaną zburzone - powiedział. Dlatego - zadaniem kard. Nycza - tegoroczne Betlejemskie Światło Pokoju i modlitwa o pokój ma takie duże znaczenie. - Obyśmy się potrafili modlić i prosić Boga, aby obdarzył nas pokojem. My sami z siebie jesteśmy słabi i grzeszni. I widać, że nie potrafimy sobie tego pokoju zapewnić. Człowiek nie zawsze potrafi się z drugim dogadać i znaleźć wspólny język - ocenił. - Potrzebujemy, żeby Jezus oświecił nas światłem pokoju i dlatego czekamy na to światło, a kiedy przyjedzie, weźmiemy je w swoje ręce i zaniesiemy innym, robiąc jednocześnie wszystko, by samemu być światłem - zwrócił uwagę kard. Nycz.

Przypomniał także, że istotą Bożego Narodzenia jest przede wszystkim spotkanie człowieka z Bogiem. - Jezus po to przyszedł na świat, żeby nam objawić miłość Ojca, którą poznał, będąc z Nim w Niebie - powiedział kardynał. Dodał, że dopiero prawdziwie spotykając się z Bogiem, można spotkać się z drugim człowiekiem. - Święta Bożego Narodzenia uczą nas spotkania z Jezusem, po to, byśmy potrafili spotkać się z naszymi bliskimi - zaznaczył.

Polscy harcerze Betlejemskie Światło Pokoju - jako symbol radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty - odbierają od 1991 r. od słowackich kolegów; płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafia na wigilijne stoły w Polsce oraz do kościołów, urzędów i szpitali. W tym roku symbolicznie pierwszym miejscem, do którego trafiło Betlejemskie Światło Pokoju, była Ukraina.