Metropolita warszawski weźmie udział w pogrzebie Benedykta XVI  

Metropolita warszawski jest jednym z trzech polskich kardynałów kreowanych przez papieża Benedykta XVI. Biret kardynalski abp Kazimierz Nycz odebrał z rąk Benedykta XVI 20 listopada 2010 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie razem z 24 duchownymi.

W maju 2006 roku Benedykt XVI pielgrzymował do Polski - była to jego druga podróż apostolska od początku pontyfikatu. 25 maja papież spotkał się z duchowieństwem w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. "Spotykam się z wami dzisiaj w archikatedrze warszawskiej, której każdy kamień przypomina bolesne dzieje waszej stolicy i waszego kraju. Na jak wielkie próby byliście wystawiani w nie tak dawnych czasach! Pamiętajmy o heroicznych świadkach wiary i ufności, którzy oddali swe życie Bogu i ludziom, o kanonizowanych świętych i o zwyczajnych ludziach, którzy pozostali prawi, autentyczni i dobrzy, nie ulegając zwątpieniu, nie tracąc wiary. W tej katedrze szczególnie wspominam sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego nazywacie Prymasem Tysiąclecia, który - zawierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce - umiał wiernie służyć Kościołowi nawet pośród długotrwałych, bolesnych doświadczeń" - mówił do kapłanów Benedykt XVI.

Benedykt XVI zmarł w sobotę, 31 grudnia, w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie, gdzie mieszkał od momentu ustąpienia z urzędu.