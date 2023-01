Pusta Noc za Benedykta XVI  

Tradycja Pustej Nocy, podczas której na dzień przed pogrzebem śpiewane są modlitewne pieśni eschatologiczne, jest wciąż żywa w różnych regionach Polski. Na przykład po śmierci papieża Jana Pawła II, w noc przed pogrzebem, odśpiewano za niego pieśni o śmierci w sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie.

- Puste Noce to nie tylko akt religijny, w którym z miłości do zmarłego zawierzamy Bogu jego duszę. Wyśpiewanie eschatologicznych pieśni sprzyja także zdrowemu przeżyciu żałoby i refleksji nad swoim życiem. Ten rytuał stanowi również polskie dziedzictwo kulturowe, które trzeba pielęgnować. Papież Benedykt wskazywał na wagę tradycji i uczył o tym, że mądrze jest kultywować to, co uświęcało poprzednie pokolenia - mówi zapraszający na Pustą Noc w Warszawie Dawid Gospodarek.

Teksty wykonywanych pieśni stanowią modlitwę za dusze czyśćcowe, poruszają tematykę śmierci, rzeczy ostatecznych, a także są prośbą o wstawiennictwo patronów dobrej śmierci np. Maryi czy chrzcielnego patrona papieża Ratzingera - św. Józefa.

- Będziemy śpiewać głównie ze Śpiewnika Pelplińskiego dawne pieśni eschatologiczne, za dusze czyśćcowe, w wariantach melodycznych z różnych rejonów kraju. Przygotuję dla zebranych wydrukowane teksty. Pieśni są raczej długie, więc po kilku zwrotkach każdy będzie mógł śmiało dołączyć się do wspólnego śpiewania - dodaje D. Gospodarek.

Pusta Noc odbędzie się w środę 4 stycznia o 19.00 w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie. Bieżące informacje znaleźć można w wydarzeniu na Facebooku: https://fb.me/e/3SvM8YUdd