Wielka Caritas  

W 2022 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej wydała blisko 38 tys. ciepłych posiłków. Z pomocy pracowników i wolontariuszy Caritas skorzystało 880 chorych, 340 dzieci, 539 bezdomnych, blisko 2 tys. osób otrzymało pomoc indywidualną. Największą grupą potrzebujących byli jednak Ukraińcy uciekający przed wojną. Z pomocy skorzystało 35 tys. osób otrzymujących żywność, odzież, produkty higieniczne i chemię gospodarczą, leki, czy pomoc w znalezieniu zakwaterowania w mieszkaniach prywatnych oraz budynkach Caritas AW. 24 kwietnia, w Wielkanoc Kościołów wschodnich Caritas AW włączyła się w inicjatywę Polskiego Holdingu Hotelowego zorganizowania śniadania świątecznego w 28 hotelach w całej Polsce dla 7000 osób (w tym czterech na terenie Warszawy). Caritas AW współfinansowała także śniadanie dla 5000 uchodźców przebywających na terenie Hal Targowych w Nadarzynie zorganizowane przez Ptak Warsaw Expo oraz śniadanie w Łomiankach.

- W dniu wybuchu wojny Caritas AW otoczyła opieką rodziny naszych pracowników z Ukrainy, czyli ponad 40 zatrudnionych osób, a następnie zorganizowaliśmy biuro obsługi dla uchodźców przybywających do Warszawy. Przez trzy miesiące pomagaliśmy w zakwaterowaniu tych osób, dostarczaliśmy żywność i wodę do punktów recepcyjnych, przyjmowaliśmy duże transporty z pomocą humanitarną z zagranicy i wysyłaliśmy mniejsze samochody bezpośrednio do Ukrainy oraz otworzyliśmy czynny siedem dni w tygodniu magazyn zaopatrujący osoby przybyłe z Ukrainy w podstawowe produkty – mówi ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas AW. - Pomoc Ukrainie w 2022 roku stała się priorytetem, ale to nie oznacza, że nasze dotychczasowe działania zostały zmniejszone lub ograniczone. Nadal leczymy ciężko chorych pacjentów w hospicjach i ZOL, w schroniskach zapewniamy całodobowe zamieszkanie, wyżywienie, pomoc socjalną, terapeutyczną, psychologiczną i prawną osobom zagrożonym bezdomnością. W ramach streetworkingu niesiemy pomoc medyczną osobom w kryzysie bezdomności. Prowadzimy terapię uzależnień i wdrażamy nowy program Erasmus+ „Towarzysz Podróży”. Od wielu lat pomagamy dzieciom w świetlicach socjoterapeutycznych i wspieramy młode talenty w ramach programu „Skrzydła” – dodaje.

W 2022 r. w stacjonarnych placówkach Caritas AW leczonych było łącznie 415 pacjentów: 208 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 207 w hospicjum. Hospicja domowe w Błoniu i Grójcu sprawowały opiekę medyczną nad 465 pacjentami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy.