Kolędnicy misyjni 2023 z wizytą w kurii warszawsko-praskiej  

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie w krótkim przedstawieniu przybliżyły rzeczywistość drugiego co do wielkości państwa Oceanii, Papui Nowei Gwinei.

Tegoroczny projekt akcji Kolędnicy Misyjni pragnie przybliżyć dzieciom i dorosłym Papuę Nową Gwineę. Jest to drugie co do wielkości państwo w Oceanii otoczone Oceanem Spokojnym, Morzem Koralowym i Morzem Nowogwinejskim.

„W tym roku kolędowania nasze serca będą bardzo blisko dzieci i misjonarzy z Papui i Nowej Gwinei. Ten odległy skrawek ziemi rozsiany na Oceanie Spokojnym jest bardzo młodym Kościołem, borykającym się z wieloma problemami. Pokazuje nam on jednak, że żadne trudności nie odrywają od Miłości Chrystusa. Każdego roku przybywa tam nowych ochrzczonych, pracuje tam także najwięcej polskiej polskich misjonarzy w całej Oceanii, a także czterej biskupi z naszej ojczyzny” – napisał do dzieci ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM w Polsce.

Kolędnicy misyjni, zbierając środki na ten cel, odwiedzili również kurię warszawsko-praską. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie w krótkim przedstawieniu przybliżyły rzeczywistość drugiego co do wielkości państwa Oceanii. Do wsparcia inicjatywy zachęca siostra Gabriela Chodzińska OP.

W akcji „Kolędnicy misyjni” dzieci wspomagają swoich rówieśników z odległych krajów, w których pracują misjonarze. Zbierają ofiary, które później zostaną przekazane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci bezpośrednio do Ojca Świętego, a następnie na projekty najbardziej w Papui potrzebne do zrealizowania. Ta akcja odbywa się każdego roku w okresie Bożego Narodzenia. Dzieci kolędują w parafiach, w kościołach, ale też jak zwykli kolędnicy od domu do domu, prosząc o wsparcie. Jeśli do kogoś kolędnicy nie dotrą, ofiary można przekazać przez stronę internetową Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.