Dobrze się zasłużyli  

W katedrze polowej Wojska Polskiego wręczono nagrody Benemerenti. Laureatami zostali: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Caritas Polska.

Dowództwo Generalne RSZ zostało docenione za profesjonalne przygotowanie jednostek wojskowych do skutecznego działania w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa Polski, udzielanie wsparcia wojskowego i humanitarnego Ukrainie, obronę nienaruszalności granicy Polski z Białorusią oraz docenienie roli duszpasterstwa w kształtowaniu morale polskich żołnierzy. Statuetkę Benemerenti z rąk biskupa polowego Wiesława Lechowicza odebrał Dowódca Generalny gen. Jarosław Mika.

– W nagrodzie Benemerenti zawiera się służba Bogu i służba Ojczyźnie. Docenione są żołnierskie poświęcenie i pasja – powiedział gen. Mika, dziękując za posługę kapelanów wojskowych.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych doceniono za zapewnianie niezbędnej pomocy osobom walczącym o niepodległość RP, pielęgnowanie pamięci o chwale oręża polskiego, działalność edukacyjną i formacyjną oraz współpracę z Ordynariatem Polowym.

Nagrodę odebrał minister Jan Józef Kasprzyk.

– Traktujemy misję Urzędu jako służbę skierowaną do tych, dzięki którym jesteśmy wolni. Nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby dzisiejszego dnia, gdyby nie ci, którym codziennie staramy się nieść pomoc – powiedział, dodając że "głównym zadaniem nie tylko urzędu, ale wszystkich Polaków „jest przejęcie sztandaru niepodległości od tych, którzy go nieśli dumnie i wysoko przez lata i przekazanie go następnym pokoleniom”.

Trzecim laureatem Benemerenti została Caritas Polska uhonorowana za organizowanie potrzebującym wsparcia materialnego i duchowego, niesienie pomocy humanitarnej w krajach dotkniętych wojną i katastrofami naturalnymi oraz za zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy i współpracę z Caritas Ordynariatu Polowego.

Wręczeniu wyróżnień towarzyszył koncert kolęd i pieśni noworocznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W tym roku wystąpił także Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” z Tarnowa pod dyrekcją założyciela ks. Władysława Pachota z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Apotheosis.

Wyróżnienie „Benemerenti” („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego przyznawane jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.