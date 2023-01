Goście podejmą temat aktualnej sytuacji w Ukrainie w oparciu o książkę "Siostry Nadziei. Nieznane historie bohaterskich kobiet walczących na Ukrainie". Wydarzenie jest organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana” Odział Okręgowy w Warszawie i odbędzie się 24 stycznia o 17.30 w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, I piętro.

- Ta książka to pokorna próba opowiedzenia o wojnie z perspektywy kobiecej, a dzięki temu bliskiej rodzinom, dzieciom, ludziom starszym i zależnym, sierotom i osobom z niepełnosprawnościami - powiedziała A. Puścikowska, autorka publikacji wydanej przez wydawnictwo Znak.

- 24 lutego 2022 roku przeszedł do historii jako moment, który zmienił życie milionów ludzi nie tylko w Ukrainie, ale też w Polsce i wielu innych krajach. To dzień, który na zawsze odmienił życie konkretnych osób, wywrócił je do góry nogami, zburzył ich spokój. (…) Siostry zakonne, które zdecydowały się na pozostanie w kraju ogarniętym wojną, zaczynają chronić cywilów, przyjmować ich pod swój dach, opiekować się sierotami wojennymi, wspierać żołnierzy, a często i leczyć, bo są i takie, które jako pielęgniarki, lekarki, psycholożki docierają na front - podkreśliła.

W spotkaniu udział wezmą również s. Renata, orionistka, która pracuje w Domu Samotnej Matki "Nadzieja" w Charkowie, oraz ks. Kryża SChr - dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Rozmowę poprowadzi Marta Karpińska, redaktor naczelna kwartalnika "Civitas Christiana". Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Centrum Medialne "Civitas Christiana".